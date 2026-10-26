Przełom leczenia raka płuc. Nowa terapia zmniejsza ryzyko zgonu o 58 proc.

Dwa leki, lepsze wyniki leczenia

Wyniki badania przedstawiono podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Madrycie, a jednocześnie opublikowano na łamach czasopisma "The New England Journal of Medicine". Dotyczyło ono pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozległym (ES-SCLC), to szczególnie agresywna postać nowotworu, która charakteryzuje się szybkim wzrostem i wczesnym rozsiewem do innych części organizmu. Możliwości leczenia pozostają ograniczone, a choroba często postępuje mimo początkowo skutecznej terapii.

W badaniu DeLLphi-305 uczestniczyło 563 pacjentów, u których choroba nie postępowała po początkowym leczeniu obejmującym durwalumab, chemioterapię opartą na pochodnych platyny oraz etopozyd. Następnie uczestników losowo przydzielono do dwóch grup. Jedna otrzymywała tarlatamab w połączeniu z durwalumabem, a druga sam durwalumab. Leczenie kontynuowano do progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności.

Wyniki pokazały wyraźną różnicę w przeżyciu. Mediana całkowitego przeżycia w grupie otrzymującej dwa leki wyniosła 21,1 miesiąca, podczas gdy w grupie leczonej samym durwalumabem było to 12,7 miesiąca. Oznacza to różnicę przekraczającą osiem miesięcy. W analizie przeprowadzonej po około 16 miesiącach obserwacji ryzyko zgonu w grupie otrzymującej terapię skojarzoną było niższe o 58 proc.

Znaczącą różnicę zaobserwowano również w przeżyciu rocznym. Po 12 miesiącach żyło około 79 proc. pacjentów otrzymujących oba leki, w porównaniu z 53 proc. osób leczonych samym durwalumabem. Korzyści dotyczyły także czasu, przez jaki choroba nie postępowała.

Ryzyko progresji choroby niższe o 66 proc.

Terapia skojarzona przyniosła korzyści nie tylko w zakresie całkowitego przeżycia. Ryzyko progresji nowotworu lub zgonu było niższe o 66 proc. w porównaniu z samym durwalumabem. Mediana przeżycia wolnego od progresji choroby wyniosła 7,4 miesiąca w grupie otrzymującej oba leki, a w grupie kontrolnej zaledwie 1,9 miesiąca.

Różnicę odnotowano również w odsetku pacjentów, u których zaobserwowano obiektywną odpowiedź na leczenie, czyli zmniejszenie zmian nowotworowych spełniające określone kryteria kliniczne. W grupie terapii skojarzonej odpowiedź uzyskano u 26,4 proc. pacjentów, a w grupie otrzymującej wyłącznie durwalumab u 4,1 proc. Co ważne, korzyści w zakresie przeżycia i kontroli choroby obserwowano w różnych analizowanych podgrupach, również wśród pacjentów z przerzutami do mózgu lub wątroby. Są to grupy, w których leczenie jest szczególnie trudne.

Jak działa nowe połączenie?

Tarlatamab, sprzedawany pod nazwą Imdelltra, należy do grupy przeciwciał bispecyficznych angażujących limfocyty T. Działa poprzez jednoczesne wiązanie białka CD3 na powierzchni limfocytów T oraz białka DLL3, występującego na komórkach drobnokomórkowego raka płuca. W ten sposób zbliża komórki układu odpornościowego do komórek nowotworowych i pomaga uruchomić odpowiedź prowadzącą do ich zniszczenia.

Drugi lek, durwalumab, znany pod nazwą handlową Imfinzi, jest przeciwciałem blokującym PD-L1. Ten punkt kontrolny układu odpornościowego może być wykorzystywany przez nowotwór do osłabienia reakcji immunologicznej. Zablokowanie PD-L1 pomaga przywrócić zdolność układu odpornościowego do rozpoznawania i zwalczania komórek rakowych. Leki oddziałują więc na różne elementy odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Skuteczność ma swoją cenę

Obiecujące wyniki nie oznaczają, że terapia jest pozbawiona ryzyka. W badaniu działania niepożądane w stopniu 3. lub wyższym, czyli poważne lub potencjalnie ciężkie, wystąpiły u 46,8 proc. pacjentów otrzymujących oba leki oraz u 40,6 proc. leczonych samym durwalumabem. Wartości te obejmują wszystkie odnotowane działania niepożądane, a nie wyłącznie te uznane za związane z leczeniem.

Szczególną uwagę zwraca zespół uwalniania cytokin (CRS), czyli reakcja zapalna wywołana nadmierną aktywacją układu odpornościowego. Wystąpił on u 49,6 proc. pacjentów otrzymujących tarlatamab, przy czym większość przypadków miała łagodny lub umiarkowany przebieg. Odnotowano jeden przypadek w stopniu 3., a nie stwierdzono przypadków w stopniu 4. lub wyższym. Możliwe są również inne działania niepożądane, między innymi spadek liczby neutrofili, zmniejszenie apetytu, osłabienie i utrata masy ciała.

Niemniej wyniki DeLLphi-305 są istotne, ponieważ dotyczą leczenia podtrzymującego stosowanego po początkowej chemioterapii i immunoterapii, zanim dojdzie do progresji choroby. Tarlatamab jest już stosowany w Stanach Zjednoczonych w leczeniu określonych pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca, u których nowotwór postępuje po wcześniejszej chemioterapii. Nowe dane wskazują zaś, że włączenie go na wcześniejszym etapie może przynieść większe korzyści.