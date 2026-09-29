Naukowcy z brytyjskich ośrodków The Royal Marsden NHS Foundation Trust oraz Institute of Cancer Research w Londynie przedstawili nowe wyniki badania klinicznego PACE-A. Wskazują one, że stereotaktyczna radioterapia (SBRT) może stanowić alternatywę dla radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejscowym rakiem prostaty o niskim lub pośrednim ryzyku.

Wyniki zaprezentowano podczas dorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO). Badanie PACE-A jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym III fazy, którego celem było porównanie skuteczności obu metod leczenia oraz ich wpływu na jakość życia pacjentów.

Pięć sesji radioterapii zamiast usunięcia prostaty

W badaniu uczestniczyli mężczyźni kwalifikujący się do chirurgicznego usunięcia gruczołu krokowego. Zostali losowo przydzieleni do dwóch grup: jedna przeszła prostatektomię, druga otrzymała stereotaktyczną radioterapię. SBRT pozwala na dostarczenie wysokich dawek promieniowania bezpośrednio do obszaru objętego nowotworem, przy jednoczesnym ograniczeniu napromieniania otaczających tkanek.

W badaniu wykorzystywano między innymi system CyberKnife, który dzięki obrazowaniu w czasie rzeczywistym umożliwia precyzyjne kierowanie wiązki promieniowania. Całe leczenie obejmowało zaledwie pięć sesji przeprowadzonych w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Następnie naukowcy przeanalizowali dane 123 pacjentów, a mediana okresu obserwacji wyniosła osiem lat.

W tym czasie oznaki nawrotu lub progresji nowotworu stwierdzono u 13 mężczyzn: pięciu leczonych radioterapią oraz ośmiu poddanych operacji. Po pięciu latach od zakończenia leczenia bez oznak nawrotu lub progresji choroby pozostawało 94,1 proc. pacjentów z grupy SBRT i 94,8 proc. mężczyzn po prostatektomii. Po ośmiu latach odsetki te wynosiły odpowiednio 91,2 proc. oraz 83,7 proc.

Autorzy badania podkreślają, że wyniki wskazują na porównywalną długoterminową kontrolę choroby. Nie oznaczają jednak, że radioterapia jest skuteczniejsza od operacji. Liczba uczestników była stosunkowo niewielka, a zaobserwowane różnice wymagają ostrożnej interpretacji.

Mniejsze ryzyko nietrzymania moczu

Skuteczność w kontrolowaniu nowotworu nie była jedynym przedmiotem zainteresowania badaczy. Równie istotny okazał się wpływ leczenia na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Radykalna prostatektomia może prowadzić do nietrzymania moczu i zaburzeń erekcji. Wcześniejsze wyniki badania PACE-A wskazywały, że problemy te występowały rzadziej u mężczyzn poddanych stereotaktycznej radioterapii.

Nowe dane potwierdzają znaczenie tych różnic w dłuższej perspektywie. Pięć lat po leczeniu konieczność codziennego korzystania z co najmniej jednej wkładki chłonnej zgłaszało trzech spośród 36 ankietowanych pacjentów leczonych SBRT. W grupie poddanej operacji problem ten dotyczył 14 spośród 29 mężczyzn. Oznacza to odpowiednio 8,3 proc. i około 48 proc. ankietowanych.

Prof. Nicholas van As, główny badacz projektu PACE-A i specjalista onkologii klinicznej w The Royal Marsden NHS Foundation Trust, podkreśla, że pacjenci powinni znać wszystkie dostępne metody terapii. Nie każdy pacjent z rakiem prostaty kwalifikuje się jednak do nowej terapii - wyniki dotyczą mężczyzn z miejscową postacią choroby o niskim lub pośrednim ryzyku, którzy kwalifikowali się również do prostatektomii.

Niezwykle ważne jest, aby pacjenci z rakiem prostaty byli świadomi wszystkich dostępnych możliwości leczenia. Wybór terapii często wynika z chęci zachowania prawidłowego funkcjonowania układu moczowego i sprawności seksualnej w dłuższej perspektywie



