Przełom w badaniach nad anoreksją. Klucz do choroby może leżeć w tłuszczu

Julia Król

Julia Król

Przełomowe badania nad anoreksją przynoszą zaskakujące wieści. Naukowcy odkryli, że genetyczne przyczyny tej groźnej choroby mogą wcale nie leżeć w mózgu, lecz w tkance tłuszczowej, co całkowicie zmienia spojrzenie na dotychczasowe terapie.

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Cyfrowa waga łazienkowa na drewnianej podłodze, w tle kobieta w piżamie siedzi pod łóżkiem.
Anoreksja ma nowe podłoże biologiczne. Naukowcy odkryli rzadkie warianty genu wpływające na magazynowanie tłuszczu123RF/PICSEL

Anoreksja charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród chorób psychicznych. Od lat naukowcy wiedzą, że genetyka odgrywa rolę w tej chorobie, jednak tajemnicą pozostawały konkretne biologiczne szlaki, które sprawiają, że niektóre osoby są bardziej na nią podatne.

Przełom w badaniach nad anoreksją. Przyczyna w tkance tłuszczowej?

Nowe badanie wspierane przez Michigan State University pozwoliło naukowcom ustalić, że pacjenci z anoreksją byli prawie czterokrotnie bardziej narażeni na nosicielstwo rzadkich i potencjalnie szkodliwych wariantów genu PLIN4. Jest on aktywny głównie w tkance tłuszczowej i mięśniach, a nie w mózgu. Gen reguluje sposób magazynowania tłuszczu przez komórki, co sugeruje, że zaburzenia metabolizmu tłuszczu mogą przyczyniać się do anoreksji u niektórych pacjentów.

Wyniki badania otwierają nowe obszary badań i możliwości opracowywania metod leczenia. PLIN4 wskazuje naukowcom sposób, w jaki organizm magazynuje i wykorzystuje energię.

W badaniu wzięło udział 154 pacjentów, którzy zgodzili się na przeprowadzenie sekwencjonowania regionów kodujących białka w ich DNA. Wszyscy oni mieli obciążoną historię rodzinną, wielokrotne nieudane cykle leczenia oraz nietypowe objawy kliniczne choroby.

Siedemnastu z nich - około 11 proc. - było nosicielami rzadkich wariantów, które prawdopodobnie uszkadzają gen PLIN4. W zdrowej populacji referencyjnej dotyczy to około 3 proc. Sześciu pacjentów cierpiących na anoreksję było nosicielami szczególnie szkodliwych wariantów, które mogły uniemożliwiać normalne funkcjonowanie tego genu.

- Pomysł, że gen związany z anoreksją nie znajduje się w mózgu, jest całkowicie nowatorski - powiedział współautor badania, Michael Lutter. Trzeba jednak powtórzyć badanie na większej i niezależnej populacji, aby można ocenić jego szerokie zastosowanie.

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Tajemnica anoreksji rozwiązana?

Naukowcy wciąż pracują nad identyfikacją licznych wariantów genetycznych, które przyczyniają się do podatności danej osoby na tę chorobę. Jeżeli się to powiedzie, będą mogli odnaleźć ścieżki biologiczne, do których one należą, i poszukać celów dla nowych metod leczenia.

- Odkrycie genów leżących u podstaw tej choroby nie wyleczy jej - podsumował AJ Robinson, który doradzał w tym badaniu. - Ale może nam pokazać, co powoduje chorobę u wielu osób, i wykorzystać tę informację do opracowania nowych terapii.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry, otwiera się w nowym oknie.

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