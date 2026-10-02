Naukowcy wydłużyli życie o 25 procent

Naukowcom udało się wykorzystać lek, który pozwolił wydłużyć życie kilku gatunków zwierząt, w niektórych przypadkach nawet o ponad 25 proc. Badanie dostarczyło mocnych dowodów na to, że aktywacja białka regulującego poziom energii może pomóc organizmom żyć znacznie dłużej.

Naukowcy z MRC Laboratory of Medical Sciences (MRC LMS), Imperial College London i University of Cologne skorzystali z leku, który aktywuje ważny czujnik metaboliczny w komórkach. Dzięki temu osiągnęli efekty przeciwstarzeniowe u wielu gatunków, w tym drożdży, robaków i much.

Klucz do długowieczności odkryty?

AMPK to specjalny enzym metaboliczny wewnątrz komórek, który monitoruje poziom energii w czasie rzeczywistym. Kiedy energia się wyczerpuje, np. podczas wysiłku fizycznego lub stresu, AMPK wyłącza intensywne procesy komórkowe, takie jak budowa nowych białek czy magazynowanie tłuszczu, a zamiast tego uruchamia procesy energetyczne - spalanie istniejącego tłuszczu i cukru.

Z tego względu, że AMPK odgrywa tak kluczową rolę w kontrolowaniu metabolizmu, zaburzenie jego aktywności może prowadzić m.in. do cukrzycy typu 2 i otyłości, jednak zwiększona aktywność tego enzymu może przynieść korzyści zdrowotne. Niektóre leki odchudzające aktywują AMPK, ale wiele z nich działa jedynie pośrednio, co utrudnia potwierdzenie i interpretację wyników badań biologicznych z dużą pewnością.

Młode kontra stare muszki owocowe MRC Laboratory of Medical Sciences materiał zewnętrzny

Nowy lek aktywuje enzym młodości w komórkach

Zespół chciał pokonać tę przeszkodę, więc zastosował specyficzny lek o nazwie 991, który oddziaływał bezpośrednio na AMPK, na organizmy, takie jak drożdże, nicienie i muszki owocowe. Wybrano je ze względu na ich stosunkowo krótką żywotność.

- Robaki i muchy w laboratorium żyją odpowiednio około trzech tygodni i trzech miesięcy, podczas gdy u myszy ten okres trwa około trzech lat, dzięki czemu możemy dokonywać postępów i odkryć znacznie szybciej i sprawniej niż w przypadku ssaków - powiedziała dr Helena Cochemé, która kierowała badaniami.

- Skoro dysponujemy już bardzo solidnymi i przekonującymi dowodami uzyskanymi na modelowych organizmach laboratoryjnych, kolejnym krokiem będzie wykazanie, że możemy również poprawić stan zdrowia i wydłużyć długość życia myszy - dodał prof. David Carling, współautor.

Otworzy to w przyszłości możliwości wykorzystania aktywatorów AMPK w leczeniu szeregu chorób u ludzi

Ta dziedzina jest wciąż daleka od przeprowadzenia badań klinicznych nad przeciwdziałaniem starzeniu się u ludzi. Wynika to z faktu, że starzenie się nie jest technicznie klasyfikowane jako choroba.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Aging Cell, otwiera się w nowym oknie.



