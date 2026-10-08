Operację przeprowadzili lekarze NHS Lothian, korzystając z rezultatów ponad dekady badań prowadzonych przez Uniwersytet Edynburski. To pierwszy tego rodzaju zabieg w Wielkiej Brytanii i dopiero drugi na świecie.

Pacjent, który chce pozostać anonimowy, ma 19 lat. Tkankę jądra pobrano od niego i zamrożono w 2023 roku, zanim przeszedł przeszczep szpiku kostnego związany z leczeniem poważnej choroby krwi.

Terapia przygotowująca do przeszczepu obejmowała chemioterapię w wysokich dawkach. Takie leczenie może trwale uszkodzić komórki odpowiedzialne za produkcję plemników, przez co poddawani mu chłopcy mogą utracić płodność.

Tkanka została pobrana przed leczeniem

Trzy lata po zakończeniu terapii badania wykazały, że w nasieniu pacjenta nie ma plemników. W sierpniu 2026 roku lekarze wszczepili mu część wcześniej pobranej i zamrożonej tkanki jądra. Mężczyzna dobrze zniósł zabieg i będzie teraz dokładnie monitorowany.

Po ośmiu miesiącach część przeszczepionej tkanki zostanie ponownie pobrana i poddana analizie. Dopiero wtedy lekarze będą mogli sprawdzić, czy doszło do produkcji plemników. To kluczowy moment całej procedury, bo sam fakt przeszczepienia tkanki nie oznacza jeszcze, że pacjent odzyska płodność.

Płodność od dawna jest czymś, z czym osobiście się zmagam. Zawsze chciałem mieć dzieci, ale w pewnym momencie zacząłem powoli godzić się z myślą, że może to nigdy nie być możliwe. Ten zabieg dał mi prawdziwą nadzieję na przyszłość

Nadzieja dla chłopców przed okresem dojrzewania

Problem, który próbują rozwiązać naukowcy z Edynburga, dotyczy przede wszystkim chłopców, którzy muszą przejść leczenie mogące trwale zniszczyć ich płodność. Dla nastolatków po okresie dojrzewania i dorosłych mężczyzn istnieje sprawdzona metoda zachowania płodności, tzn. zamrożenie nasienia.

U chłopców przed okresem dojrzewania nie można jednak z niej skorzystać, ponieważ ich organizm nie produkuje jeszcze plemników. Obecnie nie ma więc uznanej klinicznej metody pozwalającej przywrócić płodność chłopcom, u których leczenie doprowadziło do trwałej niepłodności. Alternatywą może okazać się właśnie pobranie i zamrożenie fragmentu tkanki jądra przed rozpoczęciem terapii.

Tkanka zawiera spermatogonialne komórki macierzyste, które od momentu rozpoczęcia dojrzewania są odpowiedzialne za produkcję plemników. Naukowcy zakładają, że po zakończeniu leczenia taką tkankę można ponownie wszczepić pacjentowi, a znajdujące się w niej komórki mogą wznowić produkcję plemników.

Ponad 10 lat badań

Badania poprzedzające obecny zabieg obejmowały również eksperymenty na naczelnych innych niż człowiek. Wykazały one, że tkankę jądra zamrożoną przed zastosowaniem chemioterapii powodującej niepłodność można ponownie przeszczepić. Wytworzone przez nią dojrzałe plemniki wykorzystano następnie w procedurach wspomaganego rozrodu, czego rezultatem były narodziny żywego potomstwa.

Brytyjska procedura nie jest też pierwszą próbą wykorzystania tej metody u człowieka. Wcześniej podobny zabieg przeprowadzono w Belgii, gdzie przeszczepiono mężczyźnie tkankę jądra zamrożoną jeszcze przed okresem dojrzewania. Po przeszczepie tkanka zaczęła produkować dojrzałe plemniki.

To duży krok w kierunku pomocy chłopcom poddawanym leczeniu, które uszkadza ich płodność, aby w przyszłości mogli mieć własne dzieci



