Przełomowa misja na księżyc Marsa. Próbki z Fobosa trafią na Ziemię

Dawid Długosz

JAXA ma w planach przełomową misję na jeden z księżyców Marsa. Celem jest Fobos, skąd Japończycy chcą pobrać próbki i następnie dostarczyć je do badań na Ziemię. Wraz ze specjalną sondą na księżyc Marsa poleci mały łazik o nazwie IDEFIX, który zostanie upuszczony na powierzchnię. JAXA planuje start misji na ten rok.

Sonda JAXA z panelami słonecznymi na powierzchni Fobosa, w tle Mars i jasne światło gwiazdy.
JAXA sprowadzi próbki z księżyca Marsa na Ziemię. Trudna misja na Fobos.

Ludzkość do tej pory zdołała sprowadzić na Ziemię próbki z Księżyca czy asteroid. W tym drugim przypadku duże doświadczenie ma JAXA. Japończycy szykują się do kolejnej misji, której celem tym razem jest Fobos, czyli jeden z dwóch naturalnych satelitów Marsa.

JAXA ponownie leci na obce ciało niebieskie, skąd będzie chciała pobrać próbki i następnie dostarczyć do badań laboratoryjnych na Ziemi. Celem nowej misji jest Fobos. To większy z dwóch księżyców Marsa, który okrążą Czerwoną Planetę z odległości ponad 9 tys. kilometrów.

W ramach nowej misji JAXA planuje wykorzystać sondę kosmiczną Martian Moons eXploration (MMX), która pod koniec marca dotarła do centrum kosmicznego Tanegashima. Start miał odbyć się już wcześniej (plan zakładał okienko w 2024 r.), ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Japończycy chcą skorzystać z szansy pod koniec br.

Sonda zostanie wyniesiona rakietą H3 i dotrze w okolice Marsa w 2027 r. Następnie zacznie mapować księżyce Fobos i Deimos. Ten drugi również pod kątem wyboru odpowiedniego miejsca do lądowania, co poprzedzi pobranie materiału.

W misji udział weźmie także łazik IDEFIX, który został opracowany przez Niemców oraz Francuzów. Zostanie on upuszczony na powierzchnię Fobosa i ma m.in. ułatwić miejsce znalezienia do lądowania dla sondy JAXA.

JAXA chce wylądować na księżycu Fobos w 2029 roku

Jeśli lądowanie sondy MMX na Fobosie w 2029 r. powiedzie się i uda się pobrać próbki, to następnie rozpoczną się przygotowania do powrotu na Ziemię. Statek z materiałem ma opuścić okolice Marsa w 2030 r. Lądowanie kapsuły na naszej planecie przewidziane jest na 2031 r.

Misja jest dużym wyzwaniem, ale JAXA już wcześniej zdołała wylądować na asteroidach (misje Hayabusa) i pobrać z nich materiał, który ostatecznie trafił do badań na Ziemię. Japońska agencja ma więc duże doświadczenie, które teraz będzie mogła wykorzystać na Fobosie.

Warto dodać, że JAXA pobierze z powierzchni Fobosa tylko około 10 g materiału. Jednak w przypadku pierwszej misji Hayabusa, której celem była asteroida 25143 Itokawa, było to zaledwie około 60 mg.

