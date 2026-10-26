Analiza szczątków wskazuje, że przedstawiciele tej grupy mogli mieć również prostokątne oczodoły i umiarkowanie wysoki grzbiet nosa. To kolejne wskazówki, które pozwalają naukowcom stopniowo odtwarzać wygląd tajemniczych krewnych człowieka. Nie oznacza to jeszcze, że badacze dysponują kompletnym portretem denisowian - zachowanych szczątków jest niewiele, a specjaliści podkreślają, że ich wygląd i zróżnicowanie między populacjami wciąż wymagają dalszych analiz.

Wreszcie zaczynamy nadawać denisowianom twarz

Kości z Chin skrywały ważną wskazówkę

Denisowian zidentyfikowano w 2010 roku, gdy naukowcy zbadali DNA pochodzące z kości palca znalezionej w syberyjskiej jaskini. Materiał genetyczny nie pasował ani do Homo sapiens, ani do neandertalczyków. Przez kolejne lata badacze próbowali ustalić, jak wyglądali przedstawiciele tej grupy i gdzie żyli.

Najnowsze badanie koncentruje się na około 20 skamieniałościach odkrytych w latach 70. XX wieku w stanowisku Xujiayao w północnych Chinach. Szczątki mają co najmniej 130 tys. lat i znaleziono je wraz z pozostałościami zwierząt oraz narzędziami. Co ciekawe, ich przynależność przez długi czas pozostawała niejasna i wcześniej sądzono, że to Homo juluensis.

Białka pomagają tam, gdzie DNA zawodzi

Zespół kierowany przez genetyczkę Qiaomei Fu z pekińskiego Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii przeanalizował fragmenty białek zachowanych w dwóch kościach, a następnie porównał je z materiałem pochodzącym od współczesnych ludzi i neandertalczyków.

Kluczowa okazała się pojedyncza zmiana w sekwencji aminokwasów, ponieważ charakterystyczny wariant występował w kilku peptydach i jest znanym markerem denisowian, którego nie znaleziono w porównywanych próbkach Homo sapiens ani neandertalczyków. Wyniki pozwoliły więc powiązać szczątki z Xujiayao z tą wymarłą grupą.

Dlaczego naukowcy analizują białka, skoro DNA dostarcza więcej informacji o pochodzeniu organizmów? Materiał genetyczny z czasem ulega degradacji, podczas gdy niektóre białka mogą przetrwać znacznie dłużej. Ich analiza nie zastępuje badań DNA, ale może pomóc ustalić pokrewieństwo nawet wtedy, gdy materiał genetyczny jest już niedostępny.

Denisowianie zamieszkiwali dużą część Azji?

Szczątki z Xujiayao wykazują podobieństwa anatomiczne do innych skamieniałości ze wschodniej Azji, między innymi z Harbinu, Jinniushan, Dali i Hualongdong. W połączeniu z wynikami analiz białek wzmacnia to hipotezę, że denisowianie byli szeroko rozprzestrzenioną i zróżnicowaną grupą, a nie niewielką populacją ograniczoną do jednego regionu.

Fabrice Demeter, paleoantropolog z Uniwersytetu Kopenhaskiego, określił badanie jako ważny krok w ustalaniu, jak wyglądali denisowianie i gdzie żyli. Przed naukowcami jednak jeszcze wiele pytań, a kolejne badania muszą pomóc ustalić, które cechy wyglądu były wspólne dla całej grupy, a które wynikały z różnic między populacjami.