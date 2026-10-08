Christa Pike miała zostać pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat. Procedurę przeprowadzono 30 września w więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Nashville. Tyle że zakończyła się ona w sposób, którego nie spodziewał się chyba nikt.

Według relacji świadków po podaniu pierwszej dawki skazana przez dłuższy czas oddychała i zmagała się z objawami wskazującymi na poważne zaburzenia. Podanie kolejnego "zastrzyku śmierci" również nie doprowadziło do zgonu kobiety. W związku z tym została ona przewieziona do szpitala, gdzie przez kilka dni pozostawała w stanie krytycznym.

Teraz jej prawnicy przekazali, że kobieta odzyskała świadomość i może mówić: "Christa Pike jest przytomna, mówi i nadal otrzymuje intensywną opiekę medyczną". Poinformowali też, że doznała poważnych uszkodzeń rąk, ale pomimo tego przebywa w szpitalu z założonymi kajdankami i jest przypięta do łóżka. Jej rokowania pozostają niejasne, a lekarze spodziewają się długiej rekonwalescencji.

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Prawnicy wcześniej ostrzegali przed problemami

Jeszcze przed egzekucją obrońcy Pike zwracali uwagę na jej stan zdrowia i cechy anatomiczne, które ich zdaniem mogły utrudnić uzyskanie prawidłowego dostępu do żył. Wskazywali m.in. na trombocytozę oraz niewielkie żyły i ostrzegali, że procedura może spowodować dodatkowy ból i cierpienie.

Po nieudanej egzekucji jeden z prawników, Randy Spivey, mówił o siedmiu igłach. Według niego jedna z nich była wyraźnie wygięta po wyjęciu - są to jednak relacje przedstawicieli obrony, a nie niezależnie potwierdzone ustalenia medyczne.

Eksperci cytowani przez media wskazywali jako możliwe wyjaśnienie sytuację, w której lek nie został prawidłowo wprowadzony do krwiobiegu, lecz częściowo trafił do tkanek otaczających naczynie. Na obecnym etapie nie przedstawiono jednak pełnego, oficjalnego wyjaśnienia tego, dlaczego procedura zakończyła się niepowodzeniem.

"To nigdy wcześniej się nie wydarzyło"

Deborah Denno, kryminolożka i profesor Fordham Law School, oceniła, że przypadek Pike jest wyjątkowy. Wcześniej zdarzało się, że egzekucje w USA były przerywane, między innymi z powodu problemów z uzyskaniem dostępu do żyły. Według Denno nie było jednak wcześniej przypadku, w którym podczas pełnej procedury podano skazanemu środek używany do egzekucji, a mimo to osoba przeżyła.

Według prawników Pike jest ona jedyną znaną osobą w USA, która przeżyła kompletną próbę wykonania egzekucji za pomocą śmiertelnego zastrzyku. Na razie nie wiadomo, czy stan Tennessee podejmie kolejną próbę wykonania wyroku. Po wydarzeniach z 30 września gubernator Bill Lee zawiesił wykonywanie egzekucji w stanie do końca roku i zarządził niezależny przegląd procedury. W następstwie nieudanej egzekucji ze stanowiska odszedł również szef stanowego więziennictwa Frank Strada.