Przy odstawieniu Ozempicu ryzyko zawału i udaru rośnie nawet o 22 proc.

Julia Król

Julia Król

Wielu pacjentów rezygnuje z terapii lekami GLP-1 z powodu kosztów lub skutków ubocznych. Eksperci alarmują, że takie decyzje mogą być niebezpieczne dla serca, a odwrócenie pozytywnych zmian metabolicznych zachodzi znacznie szybciej, niż nam się wydawało.

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Osoba w białej koszulce i dżinsach trzyma pen insulinowy, ilustracja terapii GLP-1.
Koniec leczenia GLP-1 to nie tylko powrót wagi. Nowe badania ostrzegają przed skutkami dla serca123RF/PICSEL

Obszerne badanie sugeruje, że korzyści sercowo-naczyniowe leków GLP-1, takich jak Ozempic, Wegovy, Mounjaro i Zepbound, mogą zniknąć zaskakująco szybko po zaprzestaniu leczenia.

Dlaczego przerwanie przyjmowania leków typu Ozempic jest niebezpieczne?

Leki GLP-1 zyskały na popularności w leczeniu cukrzycy i otyłości, a także dzięki korzystnemu wpływowi na układ sercowo-naczyniowy. Nowe badania wskazują, że te pozytywne skutki dla serca mogą szybko zaniknąć po zaprzestaniu leczenia.

Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis przez trzy lata obserwowali ponad 333 tys. weteranów z cukrzycą typu 2. Okazało się, że przerwanie leczenia GLP-1 nawet na pół roku wiązało się ze znacznym wzrostem ryzyka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu z kontynuacją leczenia. Po dwóch latach bez terapii ryzyko zawału serca, udaru mózgu i zgonu było nawet o 22 proc. wyższe niż u osób kontynuujących leczenie.

- Wprowadzanie leków z grupy GLP-1 budzi ogromny entuzjazm, ale zdecydowanie za mało uwagi poświęca się temu, co dzieje się, gdy pacjenci przestają je przyjmować - powiedział starszy autor, dr Ziyad Al-Aly. - Wiele osób rezygnuje po kilku miesiącach ze względu na koszty, skutki uboczne lub niedobory. Kiedy przestają, nie tylko wraca waga; odnotowują też nawrót stanów zapalnych, wzrost ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu. Ponowne przybranie na wadze jest widoczne, lecz odwrócenie zmian metabolicznych już nie.

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Podczas obserwacji naukowcy co sześć miesięcy dokonywali ponownej oceny stanu leczenia GLP-1. Najwyraźniejsze korzyści sercowo-naczyniowe zaobserwowano u osób, które przyjmowały leki przez cały, trzyletni okres badania. Pacjenci ci mieli o 18 proc. niższe ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.

U osób, które przerwały terapię GLP-1 przed upływem 18 miesięcy, nie zaobserwowano znaczącej redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Przerwanie leczenia i później wznowienie go zmniejsza korzyści związane z ochroną serca. Nawet sześciomiesięczna przerwa przed wznowieniem terapii wystarczyła, aby osłabić pozytywny wpływ.

Odkrycia te podkreślają wagę ciągłego leczenia, jeśli pacjenci i lekarze chcą zachować wpływ terapii GLP-1.

Badania opublikowano w czasopiśmie BMJ Medicine, otwiera się w nowym oknie.

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