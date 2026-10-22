Stanowisko odkryto podczas wykopalisk w prowincji León w północnej Hiszpanii. Umocnienia składają się z ziemnej platformy o szerokości około 12 metrów, otoczonej kamiennym murem o grubości około 1,5 metra. Obóz znajdował się zaledwie 500 metrów od osady zamieszkanej niegdyś przez Kantabrów - celtyckie plemiona, które przez lata opierały się rzymskiej ekspansji.

Obóz przygotowany do walki z Kantabrami

Jak podkreślił Eduardo González Gómez de Agüero z Uniwersytetu w León, odnalezienie obozu wojskowego powiązanego z ufortyfikowaną osadą w tak dobrym stanie jest rzadkością. Wśród zachowanych przedmiotów archeolodzy znaleźli fragmenty metalowego uzbrojenia oraz żelazne ćwieki do podbijania butów.

Wbijano je w podeszwy skórzanych sandałów rzymskich żołnierzy, aby poprawić przyczepność na kamienistym i błotnistym podłożu. W połączeniu z pozostałościami fortyfikacji znaleziska wskazują na obecność wojsk przygotowujących się do walki z miejscową społecznością.

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Pożar mógł zniszczyć świątynie

Bardzo interesujące są też ślady rozległego pożaru, który strawił znaczną część osady sprzed rzymskiego podboju. Zniszczeniu uległy między innymi dwie świątynie, ale naukowcy nie ustalili jeszcze, czy ogień pojawił się podczas rzymskiego ataku.

Eduardo González Gómez de Agüero dopuszcza jednak możliwość, że najeźdźcy celowo podpalili osadę. Taki akt mógł oznaczać nie tylko zniszczenie zabudowań, ale również chęć uderzenia w tożsamość i tradycje mieszkańców.

Wojny kantabryjskie toczyły się za panowania cesarza Augusta pod koniec I wieku p.n.e. Celtowie przez około dekadę bronili niezależności, wykorzystując znajomość górzystego terenu, ale ostatecznie zostali pokonani w 19 roku p.n.e., a ich ziemie znalazły się pod kontrolą Imperium Rzymskiego.

Skala kampanii była ogromna. Wcześniejsze badania innego zespołu doprowadziły do identyfikacji 66 rzymskich obozów wojskowych w północnej Hiszpanii. Najnowsze odkrycie pomaga lepiej zrozumieć, jak Rzymianie organizowali działania militarne i podporządkowywali sobie lokalne społeczności.