Przykryli wieczną zmarzlinę specjalnym "kocem". Jest pierwszy sukces

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Rozmarzanie wiecznej zmarzliny wiąże się z serią zagrożeń. Innowacyjna metoda obejmująca przykrywanie obszarów zamarzniętego gruntu specjalnym "kocem" daje nadzieję na skuteczną blokadę tych procesów. Przeprowadzono pierwsze testy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wysokie, błękitne ściany wiecznej zmarzliny z pęknięciami na tle skalistych gór w Arktyce.
Wieczna zmarzlina działa jak wielki magazyn. Specjalny "koc" może utrzymać go w ryzach. cboswell123RF/PICSEL

Rozmarzanie wiecznej zmarzliny generuje szereg zagrożeń

Wieczna (wieloletnia) zmarzlina określa zjawisko, gdy część gruntu przez długi czas pozostaje zamarznięta, niezależnie od sezonu. Występuje ona przede wszystkim w Arktyce.

W okresie letnim powierzchniowa warstwa ziemi może odmarzać, lecz na większej głębokości wciąż obecna jest wieloletnia zmarzlina. Jest to normalne zjawisko - kłopoty zaczynają się, gdy zamarznięty grunt roztapia się na większej głębokości.

Postępujące rozmarzanie wiąże się z szeregiem problemów - na przykład z niestabilnością gruntu. Niedawno na łamach GeekWeeka informowaliśmy, że topniejący lód staje się realnym zagrożeniem dla infrastruktury Alaski, a szkody mogą sięgać nawet 50 miliardów dolarów, otwiera się w nowym oknie.

To jednak nie jest jedyny problem związany z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny. W zamarzniętej glebie przez lata gromadziły się bowiem szczątki roślin i zwierząt, których rozkład spowalniała niska temperatura.

Zobacz również:

Pod wieczną zmarzliną Arktyki kryją się miliony ton gazu ziemnego - przestrzegają naukowcy. Jeśli lód stopnieje, zawarty w nim metan może dodatkowo przyspieszyć globalne ocieplenie, jeszcze szybciej roztapiając lodowce
Zwierzęta

Arktyka budzi coś niepokojącego. To mikroorganizmy uśpione od tysięcy lat

Natalia Charkiewicz
Natalia Charkiewicz

Kiedy zmarzlina zaczyna rozmarzać, mikroorganizmy zaczynają przyspieszać rozkład szczątków, w efekcie czego do atmosfery mogą uwalniać się gazy cieplarniane. To napędza ocieplenie klimatu - które z kolei powoduje dalsze rozmarzanie zmarzliny.

Naukowcy szukają więc sposobów na zabezpieczenie wiecznej zmarzliny. Jednym z pomysłów jest przykrycie jej specjalnym "kocem". Przeprowadzono pierwsze testy.

Przykryli wieczną zmarzlinę specjalnym "kocem". Obiecujące wyniki

Kanadyjski startup PermaC rozwija projekt, dzięki któremu chce ograniczyć rozpad zmarzliny i uwalnianie gazów cieplarnianych z rozmarzającej gleby. Problem jest znaczący, bo emisje związane z wieczną zmarzliną są szacowane na poziomie porównywalnym z emisjami całej Japonii.

PermaC opracowało więc metodę stabilizowania zmarzliny za pomocą warstw materiałów organicznych i specjalnych "koców". Ma to izolować grunt i ograniczać erozję. Pierwsze testy przeprowadzono w kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich, których północną granicę stanowią wybrzeża Morza Arktycznego.

Na odsłonięte fragmenty rozmarzającego gruntu specjaliści nałożyli warstwę wiórów drzewnych, ziemi oraz nasion lokalnych roślin, a całość zabezpieczają specjalnym "kocem" wykonanym z włókien kokosowych.

Zobacz również:

Arktyka jest jednym z najbardziej jeziornych regionów świata
Świat

Jeziora widma Arktyki. Są ich miliony. Jedne powstają, inne nagle znikają

Katarzyna Nowak
Katarzyna Nowak

Wyniki okazały się obiecujące - według firmy obszar rozmarzającego gruntu bez zabezpieczenia uległ wyraźnym zmianom, cofając się o ok. 5 metrów, podczas gdy teren przykryty warstwami i "kocem" nie wykazał mierzalnej erozji.

Potrzeba dalszych testów i ambitny cel

Choć wstępne wyniki opublikowane na łamach "Nature, otwiera się w nowym oknie" są obiecujące, wciąż dotyczą tylko jednego stanowiska i jednego sezonu. Potrzebne jest więc więcej badań, aby zebrać wystarczającą ilość danych do jednoznacznego ocenienia wartości metody firmy PermaC.

Najważniejszym sposobem ochrony zmarzliny nadal pozostaje ograniczenie spalania paliw kopalnych i globalnych emisji gazów cieplarnianych. Jeśli jednak dalsze próby z "kocami" się powiodą, będą stanowić wsparcie walki z ociepleniem i rozmarzaniem lodu. A

Ambitny cel mówi o zabezpieczeniu w przyszłości 20 tysięcy tego typu obszarów w Kanadzie i na Alasce, co według wstępnych obliczeń mogłoby prowadzić do redukcji emisji CO₂ nawet o 40 milionów ton każdego roku.



Alpejskie lodowce topnieją w szybkim tempie. Sierpień najgorętszym miesiącem w historii© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze