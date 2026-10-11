Rozmarzanie wiecznej zmarzliny generuje szereg zagrożeń

Wieczna (wieloletnia) zmarzlina określa zjawisko, gdy część gruntu przez długi czas pozostaje zamarznięta, niezależnie od sezonu. Występuje ona przede wszystkim w Arktyce.

W okresie letnim powierzchniowa warstwa ziemi może odmarzać, lecz na większej głębokości wciąż obecna jest wieloletnia zmarzlina. Jest to normalne zjawisko - kłopoty zaczynają się, gdy zamarznięty grunt roztapia się na większej głębokości.

Postępujące rozmarzanie wiąże się z szeregiem problemów - na przykład z niestabilnością gruntu. Niedawno na łamach GeekWeeka informowaliśmy, że topniejący lód staje się realnym zagrożeniem dla infrastruktury Alaski, a szkody mogą sięgać nawet 50 miliardów dolarów, otwiera się w nowym oknie.

To jednak nie jest jedyny problem związany z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny. W zamarzniętej glebie przez lata gromadziły się bowiem szczątki roślin i zwierząt, których rozkład spowalniała niska temperatura.

Kiedy zmarzlina zaczyna rozmarzać, mikroorganizmy zaczynają przyspieszać rozkład szczątków, w efekcie czego do atmosfery mogą uwalniać się gazy cieplarniane. To napędza ocieplenie klimatu - które z kolei powoduje dalsze rozmarzanie zmarzliny.

Naukowcy szukają więc sposobów na zabezpieczenie wiecznej zmarzliny. Jednym z pomysłów jest przykrycie jej specjalnym "kocem". Przeprowadzono pierwsze testy.

Przykryli wieczną zmarzlinę specjalnym "kocem". Obiecujące wyniki

Kanadyjski startup PermaC rozwija projekt, dzięki któremu chce ograniczyć rozpad zmarzliny i uwalnianie gazów cieplarnianych z rozmarzającej gleby. Problem jest znaczący, bo emisje związane z wieczną zmarzliną są szacowane na poziomie porównywalnym z emisjami całej Japonii.

PermaC opracowało więc metodę stabilizowania zmarzliny za pomocą warstw materiałów organicznych i specjalnych "koców". Ma to izolować grunt i ograniczać erozję. Pierwsze testy przeprowadzono w kanadyjskich Terytoriach Północno-Zachodnich, których północną granicę stanowią wybrzeża Morza Arktycznego.

Na odsłonięte fragmenty rozmarzającego gruntu specjaliści nałożyli warstwę wiórów drzewnych, ziemi oraz nasion lokalnych roślin, a całość zabezpieczają specjalnym "kocem" wykonanym z włókien kokosowych.

Wyniki okazały się obiecujące - według firmy obszar rozmarzającego gruntu bez zabezpieczenia uległ wyraźnym zmianom, cofając się o ok. 5 metrów, podczas gdy teren przykryty warstwami i "kocem" nie wykazał mierzalnej erozji.

Potrzeba dalszych testów i ambitny cel

Choć wstępne wyniki opublikowane na łamach "Nature, otwiera się w nowym oknie" są obiecujące, wciąż dotyczą tylko jednego stanowiska i jednego sezonu. Potrzebne jest więc więcej badań, aby zebrać wystarczającą ilość danych do jednoznacznego ocenienia wartości metody firmy PermaC.

Najważniejszym sposobem ochrony zmarzliny nadal pozostaje ograniczenie spalania paliw kopalnych i globalnych emisji gazów cieplarnianych. Jeśli jednak dalsze próby z "kocami" się powiodą, będą stanowić wsparcie walki z ociepleniem i rozmarzaniem lodu. A

Ambitny cel mówi o zabezpieczeniu w przyszłości 20 tysięcy tego typu obszarów w Kanadzie i na Alasce, co według wstępnych obliczeń mogłoby prowadzić do redukcji emisji CO₂ nawet o 40 milionów ton każdego roku.





