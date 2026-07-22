Największy przedstawiciel rekinów pod lupą badaczy

Rekin wielorybi to największy przedstawiciel rekinów i największa znana ryba. Chociaż te rekiny osiągają imponującą długość (średnio 10-12 metrów) i ich nazwa może budzić respekt, uznaje się je za łagodne i niestanowiące zagrożenia dla ludzi. Badacze z Australii wskazują ponadto, że "znaczna część ich życia pod powierzchnią wody pozostaje tajemnicą", ponieważ wiedza na temat tych rekinów czerpana jest głównie z obserwacji prowadzonych z łodzi bądź nurkowania z rurką.

Naukowcy postanowili dowiedzieć się więcej o strategii przetrwania tych ryb, szczególnie że mają one status zagrożonych wyginięciem. Aby zaobserwować, jak te stworzenia występujące w wodach tropikalnych i subtropikalnych całego świata radzą sobie ze strategiami żerowania i adaptacją do postępujących zmian, badacze wytypowali kilka rekinów i zainstalowali na nich kamery. Jak twierdzą naukowcy, dzięki temu udało się uchwycić niespotykane nagrania ukazujące zachowanie tych ryb.

Świat oglądany z perspektywy rekina wielorybiego

W nowych badaniach, których wyniki opublikowano na łamach "Marine Biology", naukowcy połączyli elektroniczne nadajniki i kamery - takie zestawy przymocowali do płetw grzbietowych skupiska młodych rekinów wielorybich, które przebywały u wybrzeży rafy Ningaloo w Australii Zachodniej.

Dzięki takiemu zestawowi badacze mogli nie tylko śledzić, jak i dokąd przemieszczają się te ryby, ale także obserwować ich zachowanie pod wodą. Pozwoliło to lepiej zrozumieć życie tych zwierząt.

- Wraz ze zmianą klimatu, która wpływa na oceany, pożywienie dla rekinów wielorybich może stać się jeszcze rzadsze, dlatego ważne jest, aby zrozumieć ich strategie żywieniowe - tłumaczą Christine Barry i Luciana C. Ferreira z Australijskiego Instytutu Nauk Morskich. - Nasze badania ujawniły nowe zachowania i po raz pierwszy przedstawiają bardziej kompleksowy obraz strategii żerowania rekinów wielorybich w całej toni wodnej - od powierzchni do dna morza.

Analiza dotychczasowych opisów tych zwierząt, połączona z nowymi danymi uzyskanymi z kamery, pozwoliła naukowcom stworzyć największy dotąd katalog zachowań rekinów wielorybich i "poznawać sekretne życie największych ryb na Ziemi".

Kamera na grzbiecie rekina. Życie największych ryb świata

W nowej publikacji na temat tych ryb badacze wykazali, że rekiny wielorybie żerują nie tylko przy powierzchni, ale także głęboko pod wodą i przy dnie morskim. Zwierzęta te elastycznie dostosowują sposób zdobywania pokarmu - od spokojnego filtrowania wody po aktywne polowanie na skupiska kryla. Zdaniem naukowców ta różnorodność strategii może pomagać im przetrwać w tropikalnych wodach, gdzie pożywienie jest rozproszone.

- Jeśli naukowcy będą mogli zamontować więcej kamer na rekinach wielorybich w miejscach ich gromadzenia na całym świecie, mamy nadzieję, że uda nam się odkryć nowe informacje i poszerzyć naszą wiedzę na temat tego gatunku - wskazują autorzy badań.



