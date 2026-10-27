Kielich, który zmienia kolor pod wpływem światła

Oryginalny zabytek z IV wieku znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego. Naczynie zdobi misternie wykonany relief przedstawiający mitologiczną historię króla Likurga, który sprzeciwił się bogu wina Dionizosowi. Na scenie widać władcę oplątanego przez winorośl, która staje się przyczyną jego klęski.

Jednak to nie tylko kunszt rzymskich rzemieślników czyni kielich wyjątkowym. W zwykłym świetle szkło ma jadeitowozieloną barwę, ale gdy światło przechodzi przez nie od tyłu, naczynie przybiera intensywny rubinowoczerwony kolor. To tak zwany efekt dichroizmu, czyli zmiany obserwowanej barwy w zależności od sposobu oświetlenia. W 2022 roku Kielich Likurga został uznany przez międzynarodowe grono ekspertów za jeden z siedmiu cudów szklarskiego rzemiosła.

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Złoto i srebro ukryte w szkle

Zespół z University of Sheffield, pracujący pod kierunkiem specjalistów od materiałów i starożytnego szkła, postanowił odtworzyć niezwykłe właściwości zabytku. Kluczowe okazały się nanocząstki złota i srebra, czyli drobiny tysiące razy mniejsze od ziarenka piasku.

Badacze przygotowali stopione szkło, do którego wprowadzili metale szlachetne. Podczas stygnięcia materiału, początkowo rozgrzanego do temperatury znacznie przekraczającej 1000 stopni Celsjusza, powstawały nanokryształy odpowiedzialne za jego nietypowe zachowanie optyczne.

Mechanizm jest związany z oddziaływaniem światła z elektronami w atomach metali. Nanocząstki pochłaniają określone zakresy widma, a inne rozpraszają. Gdy światło przechodzi przez szkło, blokowane są między innymi składowe niebieskie i zielone, przez co widzimy czerwienie i pomarańcze, a światło odbite od powierzchni daje natomiast efekt zielonej, nieprzezroczystej barwy.

Rzymscy rzemieślnicy mieli niezwykłe szczęście?

Odtworzenie efektu nie było proste, ponieważ naukowcy musieli nie tylko dobrać skład materiału, lecz także kontrolować warunki jego obróbki. Nawet położenie szkła w piecu mogło wpływać na końcowy kolor. Zdaniem badaczy oznacza to, że starożytni rzemieślnicy mogli mieć trudności z powtarzalnym uzyskiwaniem identycznego rezultatu.

Ian Freestone, emerytowany profesor University College London zajmujący się materiałami archeologicznymi, podkreślił, że wcześniejsze próby odtworzenia podobnego szkła podejmowano już w latach 60. XX wieku. Projekt z Sheffield ma jednak znacznie wierniej odwzorowywać charakterystyczne odcienie oryginału. To może pomóc lepiej zrozumieć, jak pracowali rzymscy szklarze i jak kontrolowali proces produkcji.

Naukowcy rozważają również, czy zmieniające się kolory miały znaczenie symboliczne. Zieleń i czerwień mogły nawiązywać do dojrzewania winogron, co pasowałoby do sceny przedstawiającej Dionizosa i winorośl oplatającą Likurga. Naczynie mogło być wykorzystywane podczas uroczystych uczt lub rytuałów związanych z winem, choć nie ma na to rozstrzygających dowodów.