Przyszłość energetyki? Panele słoneczne pływające po morzu są efektywniejsze

Naukowcy z Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Tajpej przeprowadzili analizę, według której morskie pływające instalacje fotowoltaiczne (OFPV) wygenerowały w całym okresie eksploatacji o około 12 proc. więcej energii elektrycznej w porównaniu z konwencjonalnymi naziemnymi farmami słonecznymi działającymi w tych samych warunkach.

Naukowcy stwierdzili, że jedną z głównych przyczyn większej wydajności energetycznej pływających paneli słonecznych jest naturalny efekt chłodzenia zapewniany przez otaczającą je wodę. Wysokie temperatury mogą obniżać wydajność paneli słonecznych, ale woda morska pomaga w pochłanianiu nadmiaru ciepła.

Dzięki zwiększonej produkcji energii systemy morskie pozwalają również na osiągnięcie większej redukcji emisji dwutlenku węgla w całym okresie eksploatacji. Naukowcy zastosowali metodę oceny energetycznej cyklu życia, aby porównać wpływ obu technologii na środowisko.

Zielona energia przyszłości

Wyniki nowych badań pojawiają się w momencie, gdy rządy na całym świecie intensyfikują działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Porozumienie to zakłada również ograniczenie emisji o 45 procent do 2030 roku oraz osiągnięcie zerowego bilansu emisji do 2050 roku. Tymczasem poszczególne kraje rozpoczęły już wdrażanie systemów OFPV na zbiornikach wodnych, jeziorach, a także na wodach przybrzeżnych, aby uniknąć konfliktu z rolnictwem lub rozwojem urbanistycznym.

- W szerszej perspektywie nasze badania pokazują, że pływające elektrownie słoneczne na morzu to nie tylko alternatywa techniczna, ale strategiczne rozwiązanie dla innych krajów o ograniczonych zasobach gruntów, które może pomóc w zwiększeniu ich mocy wytwórczej w zakresie energii odnawialnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń środowiskowych i związanych z zagospodarowaniem terenu - powiedział jeden z autorów badań profesor Shih-Kai Chen w komunikacie prasowym na temat badań.





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press