Przyszłość zielonej energii? Morskie panele są skuteczniejsze o 12 proc.
Naukowcy z Tajwanu odkryli, że pływające panele słoneczne na morzu mogą wytwarzać znacznie więcej energii elektrycznej niż instalacje lądowe dzięki naturalnemu efektowi chłodzenia zapewnianemu przez wodę morską.
Przyszłość energetyki? Panele słoneczne pływające po morzu są efektywniejsze
Naukowcy z Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Tajpej przeprowadzili analizę, według której morskie pływające instalacje fotowoltaiczne (OFPV) wygenerowały w całym okresie eksploatacji o około 12 proc. więcej energii elektrycznej w porównaniu z konwencjonalnymi naziemnymi farmami słonecznymi działającymi w tych samych warunkach.
Naukowcy stwierdzili, że jedną z głównych przyczyn większej wydajności energetycznej pływających paneli słonecznych jest naturalny efekt chłodzenia zapewniany przez otaczającą je wodę. Wysokie temperatury mogą obniżać wydajność paneli słonecznych, ale woda morska pomaga w pochłanianiu nadmiaru ciepła.
Dzięki zwiększonej produkcji energii systemy morskie pozwalają również na osiągnięcie większej redukcji emisji dwutlenku węgla w całym okresie eksploatacji. Naukowcy zastosowali metodę oceny energetycznej cyklu życia, aby porównać wpływ obu technologii na środowisko.
Zielona energia przyszłości
Wyniki nowych badań pojawiają się w momencie, gdy rządy na całym świecie intensyfikują działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Porozumienie to zakłada również ograniczenie emisji o 45 procent do 2030 roku oraz osiągnięcie zerowego bilansu emisji do 2050 roku. Tymczasem poszczególne kraje rozpoczęły już wdrażanie systemów OFPV na zbiornikach wodnych, jeziorach, a także na wodach przybrzeżnych, aby uniknąć konfliktu z rolnictwem lub rozwojem urbanistycznym.
- W szerszej perspektywie nasze badania pokazują, że pływające elektrownie słoneczne na morzu to nie tylko alternatywa techniczna, ale strategiczne rozwiązanie dla innych krajów o ograniczonych zasobach gruntów, które może pomóc w zwiększeniu ich mocy wytwórczej w zakresie energii odnawialnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń środowiskowych i związanych z zagospodarowaniem terenu - powiedział jeden z autorów badań profesor Shih-Kai Chen w komunikacie prasowym na temat badań.