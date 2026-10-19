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JAXA poinformowała na oficjalnych kanałach w serwisach YouTube i X o udanym starcie rakiety H3 z sondą MMX. Jednocześnie zachęciła wszystkich obserwatorów, którzy dostrzegli rakietę na niebie, do dzielenia się w sieci swoimi materiałami.

Widzieliście rakietę? (...) Wszystkich, którzy dostrzegli rakietę na niebie, a także tych, którym udało się uwiecznić ją na zdjęciach lub filmach, zachęcamy do udostępniania swoich materiałów z hashtagiem "Widziałem rakietę!". Dziękujemy za ogromne wsparcie!

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20 października (4:41 czasu japońskiego) będziemy świadkami wyjątkowego startu z kosmodromu Tanegashima. Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) wyniesie na pokładzie rakiety H3 sondę MMX, która wyruszy w 10-miesięczną podróż w okolice Marsa, by rozpocząć tam wieloletnie badania.

Zagadkowe księżyce Marsa

Głównym celem misji będzie Fobos, większy z dwóch księżyców Marsa. Ma on nieregularny kształt przypominający ziemniaka i około 27 km średnicy w najszerszym miejscu. Krąży zaledwie około 6 tys. km od powierzchni planety, wykonując mniej więcej trzy okrążenia w ciągu doby.

Jego mniejszym towarzyszem jest Deimos - oba od dziesięcioleci stanowią zagadkę dla astronomów, bo choć Marsa badały już dziesiątki sond, wiedza na temat jego naturalnych satelitów pozostaje ograniczona. Najważniejsze pytanie dotyczy zaś ich pochodzenia, a naukowcy rozważają dwie główne hipotezy.

Według pierwszej Fobos i Deimos są asteroidami, które powstały w innej części Układu Słonecznego, a następnie zostały przechwycone przez grawitację Marsa. Przemawiają za tym między innymi podobieństwa do niektórych pierwotnych asteroid.

Druga teoria zakłada znacznie bardziej gwałtowny scenariusz. W odległej przeszłości duży obiekt mógł uderzyć w Marsa, wyrzucając w przestrzeń kosmiczną ogromne ilości materii. Z czasem materiał ten utworzył dysk, z którego powstały oba księżyce. Podobny mechanizm jest rozważany w przypadku powstania ziemskiego Księżyca.

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Sonda pobierze próbki z powierzchni Fobosa

Problem w tym, że dotychczasowe obserwacje nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, która hipoteza jest prawdziwa. Charakterystyka powierzchni księżyców sugeruje jedno, natomiast ich orbity dostarczają argumentów komplikujących ten obraz.

Misja MMX ma dostarczyć danych, których nie da się uzyskać wyłącznie za pomocą obserwacji z orbity. Po dotarciu w okolice Marsa sonda będzie przez kilka miesięcy szczegółowo mapować powierzchnię Fobosa, analizować jego skład i szukać odpowiedniego miejsca do lądowania.

Ważnym elementem misji będzie niewielki łazik IDEFIX, opracowany wspólnie przez francuską agencję kosmiczną CNES i niemieckie centrum lotnictwa i astronautyki DLR. Jego zadaniem będzie zbadanie lokalnych warunków na powierzchni księżyca, w tym właściwości gruntu i jego składu mineralnego. Zebrane informacje pomogą przygotować operację pobrania próbek przez sondę.

Łazik ma rozpocząć pracę pod koniec 2028 roku lub na początku 2029 roku. Ze względu na bardzo słabą grawitację Fobosa jego lądowanie będzie nietypowe. Po uwolnieniu z niewielkiej wysokości urządzenie powinno opaść na powierzchnię, a następnie ustabilizować się i rozpocząć badania.

Sama sonda MMX ma przeprowadzić dwie próby pobrania materiału. Jej celem jest zebranie co najmniej 10 gramów gruntu, który zostanie umieszczony w specjalnej kapsule powrotnej. Po pierwszym pobraniu sonda wróci na orbitę wokół Fobosa, a następnie podejmie drugą próbę w innym miejscu. Pobranie próbek z różnych lokalizacji ma zwiększyć szansę na uzyskanie reprezentatywnego materiału.

Co próbki powiedzą o historii Układu Słonecznego?

Najważniejszym zadaniem badaczy będzie określenie składu chemicznego i mineralnego Fobosa. Analizy pozwolą sprawdzić, czy księżyc zawiera materiał pochodzący z innej części Układu Słonecznego, czy też powstał z pozostałości materii marsjańskiej wyrzuconej po wielkim zderzeniu. Rozstrzygnięcie tej kwestii pomoże odtworzyć wydarzenia sprzed miliardów lat, które ukształtowały Marsa i inne skaliste planety Układu Słonecznego.

Sonda będzie wyposażona w liczne instrumenty naukowe, w tym kamery, spektrometry, wysokościomierz laserowy i urządzenia analizujące cząstki w otoczeniu księżyca. Szczególną rolę odegra instrument MEGANE, opracowany przy udziale NASA, który będzie badał skład pierwiastkowy Fobosa za pomocą pomiarów promieniowania gamma i neutronów. Pozwoli to uzyskać informacje również o materiale znajdującym się pod powierzchnią.

Po Fobosie przyjdzie kolej na Deimosa

MMX nie ograniczy się jednak do zbadania jednego księżyca. Po zakończeniu około trzyletniego etapu obserwacji i pobierania próbek z Fobosa sonda zmieni orbitę, aby przeprowadzić serię przelotów w pobliżu Deimosa. Porównanie obu obiektów pozwoli ustalić, czy mają podobny skład chemiczny i mineralny, co mogłoby wskazywać na wspólne pochodzenie. Dzięki temu naukowcy będą mogli zestawić wyniki analiz laboratoryjnych próbek Fobosa z obserwacjami drugiego księżyca.

Pod koniec 2030 roku sonda rozpocznie podróż powrotną. Kapsuła z próbkami ma wejść w atmosferę Ziemi w 2031 roku i wylądować w Australii, w rejonie Woomera. Następnie materiał zostanie przetransportowany do Japonii, gdzie poddany zostanie szczegółowym badaniom. W przedsięwzięciu uczestniczą również NASA i Europejska Agencja Kosmiczna, które zapewniają instrumenty, wsparcie techniczne i łączność z sondą. W zamian NASA ma otrzymać co najmniej 15 proc. przywiezionego materiału do badań i długoterminowego przechowywania.