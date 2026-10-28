Badanym związkiem jest mebufotenina, znana również jako 5-MeO-DMT. Występuje ona naturalnie w jadzie ropuchy z pustyni Sonora ("Incilius alvarius"), ale w badaniu wykorzystano podawany donosowo syntetyczny odpowiednik w postaci benzoesanu mebufoteniny. Związek oddziałuje na receptory serotoninowe 5-HT1A i 5-HT2A, a jego działanie psychodeliczne trwa stosunkowo krótko.

Jedna dawka, poprawa utrzymująca się tygodniami

W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu uczestniczyło 193 dorosłych w wieku od 18 do 75 lat, leczonych w 38 ośrodkach w Australii, Europie i Stanach Zjednoczonych. Wszyscy cierpieli na umiarkowaną lub ciężką depresję, która nie ustępowała mimo prób zastosowania od dwóch do pięciu leków przeciwdepresyjnych w trakcie obecnego epizodu choroby.

Uczestników losowo przydzielono do grup otrzymujących pojedynczą dawkę donosowego preparatu: 8 mg, 12 mg albo 0,3 mg. Najniższa dawka pełniła funkcję porównawczą i miała wywoływać minimalne, trudne do zauważenia efekty psychodeliczne. Pacjenci otrzymywali również wsparcie psychologiczne.

Głównym celem badania było porównanie zmian nasilenia depresji po 29 dniach w grupie przyjmującej 12 mg i grupie otrzymującej dawkę 0,3 mg. Naukowcy wykorzystali skalę MADRS, służącą do oceny nasilenia objawów depresyjnych. Im niższy wynik, tym mniej nasilone objawy.

W grupie otrzymującej 12 mg średni wynik obniżył się o 11,1 punktu, podczas gdy w grupie porównawczej spadek wyniósł 5,5 punktu. Różnica między grupami wyniosła 5,3 punktu i była istotna statystycznie. W grupie otrzymującej 8 mg wynik zmniejszył się średnio o 12,5 punktu, a różnica względem najniższej dawki wyniosła 6,2 punktu.

Poprawa utrzymywała się również w kolejnych pomiarach, od drugiego do 57. dnia po podaniu substancji. Po 29 dniach odpowiedź na leczenie, definiowaną jako znaczące zmniejszenie objawów, odnotowano u 35 proc. pacjentów przyjmujących 8 mg, 34 proc. otrzymujących 12 mg i 12 proc. w grupie porównawczej. Remisję, czyli zejście nasilenia objawów do poziomu określonego w badaniu jako remisja, osiągnęło odpowiednio 26, 18 i 8 proc. uczestników.

Pacjenci szybciej opuszczali klinikę

Jedną z potencjalnych zalet mebufoteniny jest krótki czas utrzymywania się ostrych efektów psychodelicznych. W badaniu gotowość do wypisu oceniano już 90 minut po podaniu preparatu. W ciągu dwóch godzin za gotowych do opuszczenia ośrodka uznano 85 proc. pacjentów z grupy otrzymującej 8 mg i 78 proc. osób przyjmujących 12 mg.

To istotna różnica w porównaniu z niektórymi innymi terapiami psychodelicznymi, które mogą wymagać wielogodzinnego nadzoru. Krótsza obserwacja mogłaby w przyszłości ułatwić organizację leczenia i zwiększyć dostępność terapii, jeśli skuteczność oraz bezpieczeństwo metody zostaną potwierdzone w kolejnych badaniach.

Działania niepożądane zgłosiło 76 proc. uczestników otrzymujących 8 mg, 85 proc. przyjmujących 12 mg i 73 proc. w grupie porównawczej. Według autorów 99,7 proc. wszystkich zgłoszonych zdarzeń miało łagodny lub umiarkowany charakter. Nie oznacza to jednak, że terapia jest pozbawiona ryzyka.

Kolejnym etapem mają być badania fazy 3, prowadzone na większej grupie pacjentów. Dopiero one pozwolą lepiej ocenić skuteczność metody, jej bezpieczeństwo i miejsce wśród dostępnych terapii depresji lekoopornej.



