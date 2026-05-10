W badaniach prowadzonych w kilku krajach Europy, w tym Francji, Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Polsce, naukowcy zaobserwowali zaskakującą prawidłowość - ptaki znacznie szybciej płoszyły się na widok kobiet niż mężczyzn. Różnica była konkretna i mierzalna, pozwalały mężczyznom podejść średnio o około metr bliżej, zanim decydowały się odlecieć lub oddalić.

Ptaki boją się kobiet

Co istotne, zjawisko to było niezwykle konsekwentne. Nie miało znaczenia, czy chodziło o kosy, wróble, wrony czy dzięcioły - wszystkie badane gatunki wykazywały podobną reakcję. To właśnie ta powtarzalność najbardziej zaskoczyła badaczy, bo sugeruje, że nie mamy do czynienia z przypadkiem, lecz z realnym mechanizmem behawioralnym.

Zespół naukowców, w tym badacze z Czech University of Life Sciences Prague oraz University of Turin, próbował maksymalnie wyeliminować czynniki zakłócające. Kobiety i mężczyźni biorący udział w eksperymencie byli podobnego wzrostu, ubrani w te same kolory i poruszali się w identyczny sposób, tj. spokojnie, w linii prostej, ustalonym tempem.

Naukowcy rozkładają ręce

Mimo to ptaki konsekwentnie reagowały inaczej i tu zaczyna się prawdziwa zagadka, bo naukowcy nie wiedzą, co dokładnie odpowiada za tę różnicę. Jedna z hipotez mówi o subtelnych sygnałach, sposobie poruszania się, mikrogestach, a nawet zapachu, bo wbrew dawnym przekonaniom, ptaki wcale nie mają słabego węchu, a wiele badań pokazuje, że potrafią wykrywać bardzo delikatne różnice chemiczne w otoczeniu.

Nie brakuje też bardziej spekulatywnych teorii sugerujących, że skoro ludzie i ptaki współistnieją w Europie od tysięcy lat, możliwe, że pewne wzorce zachowań zostały utrwalone ewolucyjnie. Problem w tym, że klasyczne wyjaśnienie - zakładające, że to mężczyźni byli myśliwymi - nie pasuje do wyników. Ptaki powinny bardziej obawiać się mężczyzn, a jest dokładnie odwrotnie.

Eksperci, w tym badacze z University of California, przyznają wprost - wyniki są wiarygodne, ale ich interpretacja pozostaje otwarta. To rzadki przypadek w nauce, gdy dobrze udokumentowane zjawisko wyprzedza jego wyjaśnienie. Badanie, opublikowane w People and Nature, pokazuje coś jeszcze, a mianowicie, że zwierzęta w środowisku miejskim odbierają ludzi znacznie bardziej złożony sposób, niż się nam wydaje.

