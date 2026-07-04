Stabilny lot w każdą pogodę. Naukowcy wzorują drony na umiejętnościach pustułki

Pustułka to ptak, który potrafi precyzyjnie korygować ruchy w czasie rzeczywistym, nawet w niesprzyjających warunkach. Trudno jest odtworzyć te manewry w sztywnych konstrukcjach samolotów, a wraz ze zmianami klimatu problem ten będzie się pogłębiał przez większe ryzyko występowania turbulencji.

Dla społeczeństwa coraz bardziej uzależnionego od małych bezzałogowych statków powietrznych, które wykorzystywane są do mapowania, akcji ratunkowych czy dostarczania przesyłek, będzie to coraz większy problem. Obecne drony zazwyczaj wykorzystują w swoich projektach jedynie kilka rozwiązań ograniczających wpływ wiatru, aby zrównoważyć koszty, masę i zwrotność.

Aby mogły latać w niebezpiecznych warunkach, potrzeba lepszych rozwiązań niż współcześnie stosowane.

Jak pustułka inspiruje nowe drony

Na ratunek przyszła biologia. Pustułka australijska to gatunek jednego z najstabilniejszych w locie ptaków. Jego ruchy nawet w porywistych i turbulencyjnych warunkach pozostają płynne, a to właśnie śledzili naukowcy.

- Ptaki nieustannie regulują skrzydła i ogony, aby zachować równowagę, a naturalna elastyczność piór i stawów pomaga im amortyzować nagłe zmiany przepływu powietrza. Potrafią również bardzo szybko wyczuwać zakłócenia, co pozwala im reagować niemal natychmiast i zachować kontrolę - powiedział Matt Penn, który kierował częścią badań.

Stworzono robota-replikę zdolną do imitowania ruchów pustułek podczas lotu. Podczas testów w tunelu aerodynamicznym określono wpływ różnych cech, takich jak wysunięcie skrzydeł na wytwarzanie siły i stabilność.

- Odkryliśmy kilka unikalnych technik zapewniających imponującą stabilność pustułki. Wiele z tych technik ma potencjał poprawy manewrowości małych samolotów, które borykają się z podobnymi wyzwaniami jak pustułki - mówią autorzy.

W przyszłości naukowcy mają nadzieję wyjść poza samą fizyczność, badając zdolność pustułki do wyczuwania i interpretowania otoczenia.

Pierwsze i drugie badanie opublikowano w czasopiśmie Journal of the Royal Society Interface.



