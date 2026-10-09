Rak przeniósł się z jednej siostry na drugą... jeszcze w łonie matki

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Historia Amelii i Amayi zaczęła się od niepokojącego odkrycia podczas badania prenatalnego. W 33. tygodniu ciąży rezonans magnetyczny wykazał guz na twarzy jednej z dziewczynek. Lekarze zdecydowali o wcześniejszym rozwiązaniu ciąży. Tydzień później okazało się, że oba noworodki mają zmiany nowotworowe.

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Dwie pary bosych stóp niemowląt obok siebie, podtrzymywane przez dłonie dorosłych na ciemnym tle.
Rak przeniósł się z jednej siostry na drugą jeszcze w łonie matki (zdj. poglądowe)123RF/PICSEL

Dziewczynki chorowały na ten sam rodzaj raka, ale samo podobieństwo guzów nie wyjaśniało, czy choroba rozwinęła się u nich niezależnie, czy też komórki nowotworowe przemieściły się między siostrami jeszcze przed porodem. Odpowiedzi poszukiwali badacze z Wellcome Sanger Institute, Great Ormond Street Hospital i Uniwersytetu Cambridge, a wyniki ich pracy opublikowane zostały w czasopiśmie "Nature Communications".

Genetyczny zapis wydarzeń sprzed narodzin

Naukowcy wykorzystali sekwencjonowanie całego genomu, aby porównać DNA z próbek guzów, zdrowych tkanek obu dziewczynek oraz łożyska. Łącznie przeanalizowali 10 próbek nowotworowych, 12 próbek prawidłowych tkanek i 11 próbek łożyska. Zbadali także dodatkowe próbki łożyskowe wzbogacone w komórki uczestniczące w tworzeniu tego narządu.

Kluczowe okazały się mutacje, które pojawiają się w komórkach w trakcie rozwoju organizmu. Choć bliźnięta jednojajowe powstają z tej samej zapłodnionej komórki jajowej, ich komórki mogą z czasem gromadzić różne zmiany w DNA. Takie mutacje działają jak znaczniki pozwalające ustalić, które komórki mają wspólnego przodka.

Porównanie tych znaczników pozwoliło odtworzyć historię nowotworu. Wyniki wskazały, że choroba rozpoczęła się u dziewczynki oznaczonej w badaniu jako bliźniaczka A, a następnie komórki rakowe przedostały się do jej siostry, bliźniaczki B. W guzach drugiej dziewczynki znaleziono znaczniki genetyczne wskazujące na ich pochodzenie od komórek siostry. U obu dziewczynek rozpoznano niezróżnicowane mięsaki, czyli nowotwory tkanek miękkich - wszystkie zbadane próbki guzów zawierały tę samą fuzję genów MN1 i ZNF341.

Badacze uznali, że najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania nowotworu był guz na twarzy bliźniaczki A. Komórki nowotworowe rozprzestrzeniły się następnie w jej organizmie, a później dotarły do siostry przez wspólne łożysko. Analiza wskazuje na pojedyncze zdarzenie przeniesienia komórek, ale naukowcy nie zaobserwowali bezpośrednio ich przejścia ani nie ustalili dokładnej drogi, którą pokonały.

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Karolina Majchrzak

Kiedy doszło do przeniesienia komórek?

Na podstawie liczby i układu mutacji naukowcy oszacowali również czas rozwoju choroby. Przy założeniu, że zmiany genetyczne gromadziły się w stałym tempie, nowotwór powstał prawdopodobnie pod koniec pierwszego trymestru ciąży, a komórki przedostały się do drugiej bliźniaczki pod koniec drugiego trymestru.

Amelia i Amaya zmarły wkrótce po narodzinach. Rodzina wyraziła zgodę na pośmiertne badania, które umożliwiły analizę tkanek obu dziewczynek. Autorzy publikacji zadedykowali im swoją pracę, uwzględniając życzenie matki, by córki zostały wspomniane z imienia.

Bliźnięta rozwijały się inaczej, niż zakłada klasyczny model

Badanie ujawniło również nietypowy wzorzec rozwoju zarodkowego. Analiza zdrowych tkanek sugerowała, że komórki obu dziewczynek wymieniały się także niezależnie od rozprzestrzeniania nowotworu. Przykładowo, znaczniki genetyczne w próbce śledziony bliźniaczki A wskazywały, że około 75 proc. analizowanych komórek pochodziło od jej siostry. Jest to zgodne z mieszaniem się komórek krwi obu płodów.

Naukowcy odtworzyli też kilka wczesnych linii komórkowych, które w różnym stopniu przyczyniły się do powstania organizmów dziewczynek i łożyska. Jedna z nich dała początek niemal wyłącznie komórkom bliźniaczki A, inna uczestniczyła w rozwoju obu sióstr i łożyska, a trzecia przyczyniła się do powstania bliźniaczki B oraz łożyska. Taki układ sugeruje, że rozdzielenie linii komórkowych nastąpiło wcześniej, niż przewiduje klasyczny model powstawania tego rodzaju bliźniąt jednojajowych.

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