Rekordowa superziemia. 23 razy masywniejsza od Ziemi

W skrócie Odkryta dzięki teleskopowi TESS egzoplaneta GJ 523b jest superziemią o masie 23 razy większej od Ziemi i promieniu 2,55 raza większym od naszej planety.

Naukowcy przypuszczają, że nietypowa gęstość obiektu wynika z utraty grubej atmosfery lub kolizji dwóch skalistych światów w bardzo młodym układzie planetarnym.

Układ planetarny GJ 523b jest niezwykle młody i liczy około 170 mln lat, a sama planeta potrzebuje zaledwie 17,75 dnia na wykonanie pełnego obiegu wokół gwiazdy.

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Nazwą superziemia określa się planety skaliste, które są większe od Ziemi. Dotychczas odkryto wiele takich światów pozasłonecznych. Jednym z nich jest obiekt sklasyfikowany pod nazwą GJ 523b, który wyróżnia się wielką gęstością.

Rekordowa superziemia GJ 523b o masie 23 razy większej od Ziemi

GJ 523b to egzoplaneta skalista odkryta przez teleskop kosmiczny NASA o nazwie TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Świat jest około 2,5 razy większy od Ziemi, ale nie to jest nietypowe. Naukowcy zwracają uwagę na jeden szczegół i jest nim wielka masa.

Odkryta superziemia nie jest znacząco większa od Ziemi, ale mieści w sobie około 23 razy większą masę, co jest bardzo nietypowe. Dla astronomów było to duże zaskoczenie, które sprawia, że prawdopodobnie trzeba będzie zrewidować dotychczasową wiedzę związaną z formowaniem się planet skalistych.

To zupełnie nie to, czego się spodziewaliśmy. Tak gęste planety nie są rzadkością, ale zazwyczaj są to małe planety skaliste, podobne do Ziemi lub Merkurego. Ta planeta jest dwa i pół razy większa od Ziemi

Wysoka gęstość planety GJ 523b pozwala sugerować naukowcom, że ten świat skalisty ma w sobie stosunkowo niewiele atmosfery. Oczywiście w celu dokładniejszego zbadania superziemi i uzyskania więcej szczegółów, potrzebne będzie przeprowadzenie kolejnych badań.

Superziemia GJ 523b odkryta w danych z teleskopu TESS agencji NASA

Superziemia GJ 523b początkowo była kandydatką na egzoplanetę, którą udało się znaleźć w danych zebranych przez teleskop kosmiczny TESS. W celu potwierdzenia tego świata astronomowie wykorzystali obserwatoria naziemne. Wśród nich był teleskop WIYN o średnicy 3,5 metra w Obserwatorium Narodowym Kitt Peak w Arizonie. W trakcie badań wykorzystano m.in. specjalny spektrograf.

Połączone obserwacje wykazały, że GJ 523b ma masę około 23,5 razy większą niż Ziemia, promień 2,55 razy większy i gęstość około 126,82 grama na cal sześcienny. Ponadto superziemia okrąża swoją gwiazdę co 17,75 dnia.

Sam układ planetarny jest bardzo młody. Jego wiek szacuje się na około 170 mln lat. Dla porównania Układ Słoneczny ma około 4,6 mld lat. Uczeni twierdzą, że jedną z odpowiedzi na pytania związane z wielką masą może być teoria dotycząca atmosfery, która początkowo była gruba, a następnie się oderwała. Inne przypuszczenie zakłada zderzenie dwóch światów skalistych, co dało początek jednej egzoplanecie o większych rozmiarach.

Wyniki badań zostały przesłane do czasopisma The Astronomical Journal i są obecnie dostępne na serwerze preprintów arXiv.



