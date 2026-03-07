"Laser kosmiczny" może nie brzmi zbyt poważnie i naukowo, ale takie zjawiska istnieją. Astronomowie dokonali przełomowego odkrycia w tej materii, bo natrafili na najjaśniejszy oraz najodleglejszy gigamaser, który jest efektem dramatycznego zdarzenia.

Rekordowy "laser kosmiczny" w efekcie zderzenia galaktyk

Naukowcy dokonali tego odkrycia z użyciem radioteleskopu MeerKAT, który znajduje się w Republice Południowej Afryki. Ponadto posiłkowano się soczewkowaniem grawitacyjnym. Rekordowy "laser kosmiczny" został zidentyfikowany niespełna 8 miliardów lat świetlnych od nas.

Wspomniany gigamaser powstał i wybucha w wyniku gigantycznego zderzenia galaktyk. Sprężony gaz stymuluje cząsteczki hydroksylowe do emisji intensywnych fal radiowych o tej samej długości fali. To najintensywniejsze zjawisko tego typu wśród wszystkich dotychczas opisanych.

Obserwujemy radiowy odpowiednik lasera przemierzającego pół wszechświata. Co więcej, podczas podróży na Ziemię fale radiowe są dodatkowo wzmacniane przez idealnie ustawioną, ale niezwiązaną z nią galaktykę na pierwszym planie

"Galaktyka ta działa jak soczewka, podobnie jak kropla wody na szybie, ponieważ jej masa zakrzywia lokalną czasoprzestrzeń" - dodaje Thato Manamela.

Zjawisko jest jeszcze większe niż megamaser

Odkryty przez astronomów rekordowy "laser kosmiczny" został sklasyfikowany pod nazwą HATLAS J142935.3-002836. Intensywność jest tak wielka, że wykracza poza normy opisane dla megamaserów. Mamy tu więc do czynienia z gigamaserem, którego jasność może być miliardy razy większa od maserów.

Rekordowy "laser kosmiczny" HATLAS J142935.3–002836 to gigamaser. Inter-University Institute for Data-Intensive Astronomy (IDIA) materiały prasowe

Uczeni nie mają złudzeń. Uwolnienie tak dużej energii napędzające zjawisko mogło zaistnieć tylko w przypadku ogromnego kataklizmu w kosmosie, którym było zderzenie galaktyk. Poprzedni rekord należał do zjawiska zidentyfikowanego około 5 mld lat świetlnych od nas.

Wyniki badań przyjęto do publikacji Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Obecnie są dostępne w ramach preprintu.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię © 2026 Associated Press