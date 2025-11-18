Nowe przełomowe badanie pozwoliło na głębsze zrozumienie sposobu, w jaki organizm radzi sobie z bólem, a wyniki mogą pomóc w leczeniu długotrwałego bólu bez konieczności stosowania opioidów.

Czy to koniec stosowania opioidów?

Profesor Nikita Gamper z Uniwersytetu w Leeds wraz ze swoim zespołem badawczym odkrył, że ludzki organizm potrafi wytwarzać własne, naturalne "środki nasenne", które działaniem przypominają benzodiazepiny. Substancje te mogą redukować sygnały z określonych nerwów, łagodząc odczuwany ból.

- Wiemy sporo o tym, jak człowiek odczuwa ból, ale niewiele możemy z tym zrobić. Pomimo wszystkich niesamowitych odkryć i napisanych podręczników, opioidy nadal pozostają złotym standardem - tłumaczy prof. Gamper. - Nie opracowano niczego znacząco lepszego niż opioidy.

Pacjenci z łagodnym bólem sięgną prawdopodobnie po ibuprofen, który nie działa jednak w przypadku silnego lub neuropatycznego bólu - tu wkraczają uzależniające opioidy.

Organizm sam potrafi uśmierzyć ból

Benzodiazepiny powszechnie przepisywane są w celu łagodzenia problemów ze snem, lęku i napadów padaczkowych. Badania prof. Gampera wykazały, że niektóre komórki połączone z ludzkimi nerwami, zlokalizowane w strukturach zwanych zwojami rdzeniowymi, mogą uwalniać peptyd, który działa podobnie do benzodiazepin.

Nie powoduje on "uśpienia" całego układu nerwowego, ponieważ proces zachodzi wyłącznie w obwodowym układzie nerwowym. Rezultat? Uśmierzenie bólu bez niebezpiecznych skutków ubocznych oraz ryzyka uzależnienia.

Nerwy potrafią wyciszać sygnały bólowe lub ograniczać natężenie bólu odczuwanego przez mózg - a to pozwala odkryć nowy potencjalny mechanizm kontrolowania dyskomfortu u jego źródła. Otwierają się możliwości opracowania nowych, ukierunkowanych leków, które nie przekraczałyby bariery krew-mózg i nie wpływałyby na funkcje mózgu, a jednocześnie blokowałyby sygnały bólowe.

Dla nawet jednej trzeciej światowej populacji ból jest codziennym utrapieniem i pomimo tego, że jest głównym powodem wizyt u lekarza na całym świecie, nadal jest źle leczony.

- Miliony ludzi cierpią na przewlekły ból, a ponad połowa z nich ma trudności ze znalezieniem odpowiedniej ulgi. Jako naukowcy zajmujący się bólem, mamy możliwość odkrywania nowych mechanizmów przyczyniających się do postępu przewlekłego bólu i dzielenia się przełomowymi odkryciami, które mogą być obiecujące dla nowych strategii leczenia - podsumowuje dr Temugin Berta z Uniwersytetu w Cincinnati, współautor badania.

Dzięki pozyskaniu nowych funduszy na przyszły rok, zespół planuje kontynuować badania nad tym, jak ten proces biologiczny może prowadzić do bezpieczniejszych i skuteczniejszych metod leczenia bólu przewlekłego.

