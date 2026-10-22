W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "European Urology" naukowcy przeanalizowali ponad 6000 białek obecnych we krwi, szukając zależności między ich poziomem a późniejszym rozwojem raka prostaty. Uczestników obserwowano przez około 16 lat, dzięki czemu badacze mogli sprawdzić, które sygnały biologiczne wiązały się z diagnozą postawioną wiele lat po pobraniu próbek.

Analiza objęła 982 mężczyzn, u których później rozpoznano raka prostaty oraz grupę 1573 losowo wybranych uczestników europejskiego badania EPIC. To największe dotychczasowe badanie populacyjne poświęcone związkom między białkami krwi a przyszłym ryzykiem tego nowotworu, ze szczególnym uwzględnieniem jego agresywnych postaci.

Białka mogą ujawniać ryzyko na wiele lat przed diagnozą

Naukowcy zidentyfikowali 12 białek powiązanych z rakiem prostaty rozpoznanym ponad 15 lat po pobraniu krwi. Jednym z nich było GZMK, produkowane przez komórki układu odpornościowego uczestniczące w rozpoznawaniu i niszczeniu nieprawidłowych komórek.

Wynik ten może wskazywać, że procesy związane z odpowiedzią immunologiczną odgrywają rolę w biologii raka prostaty na długo przed jego wykryciem. Nie oznacza to, że nowotwór musiał już istnieć w chwili pobierania próbek - zaobserwowane różnice mogą odzwierciedlać zmiany biologiczne związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania w przyszłości.

Rak prostaty nie jest jedną chorobą. Wiele nowotworów tego narządu rozwija się powoli i może nigdy nie wyrządzić szkód, podczas gdy inne są agresywne i mogą zagrażać życiu

Jak dodał, analiza tysięcy białek we krwi pobranej na wiele lat przed diagnozą pozwala badać różnice między mężczyznami, u których później rozwija się agresywny rak prostaty, a osobami, które nie chorują. W przyszłości może to pomóc lepiej oceniać ryzyko i zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za najgroźniejsze postacie nowotworu.

Siedem białek powiązanych z agresywnym nowotworem

Osobnym elementem analizy było poszukiwanie sygnałów związanych z agresywnym przebiegiem choroby. Badacze wskazali siedem białek powiązanych z takimi postaciami raka prostaty. Wśród nich znalazło się ANKRD1, którego poziom wiązał się z poważnymi przypadkami choroby, w tym nowotworami dającymi przerzuty lub prowadzącymi do śmierci.

Naukowcy zaobserwowali również związki między poziomem białek powiązanych z genami ERBB3, KRAS i NRAS a agresywnym rakiem prostaty rozpoznawanym około dekady później. Geny te są już znane z udziału w procesach związanych z rozwojem nowotworów.

Zdaniem badaczy takie obserwacje mogą pomóc wskazać szlaki biologiczne, które w przyszłości będzie można wykorzystać do opracowania metod zapobiegania najbardziej niebezpiecznym postaciom choroby.

Wykrycie we krwi pobranej wiele lat przed diagnozą białek powiązanych z genami napędzającymi rozwój raka prostaty daje nam nowy wgląd we wczesne etapy choroby

Dlaczego to ważne?

Jednym z największych wyzwań w walce z rakiem prostaty jest odróżnienie nowotworów, które rozwijają się powoli i mogą nigdy nie zagrozić życiu pacjenta, od tych, które szybko postępują, dają przerzuty i wymagają pilnego leczenia.

Obecnie stosowane badanie PSA mierzy stężenie swoistego antygenu sterczowego we krwi. Może wskazać mężczyzn wymagających dalszej diagnostyki, ale nie pozwala samo w sobie wiarygodnie rozstrzygnąć, czy wykryta zmiana jest agresywna. W konsekwencji część pacjentów przechodzi dodatkowe badania, a niekiedy również leczenie nowotworów, które nigdy nie spowodowałyby poważnych problemów zdrowotnych.

Dokładniejsza ocena ryzyka mogłaby pomóc kierować intensywniejszą diagnostykę do mężczyzn najbardziej zagrożonych, ograniczając jednocześnie liczbę niepotrzebnych procedur u pozostałych.