Grafen to dwuwymiarowa, płaska struktura złożona z pojedynczej warstwy atomów węgla ułożonych w kształt przypominający plaster miodu. Po raz pierwszy wyprodukowany został w 2004 roku przez naukowców Andrieja Geima i Konstantina Nowosiołowa, którzy w 2010 roku otrzymali za swoje odkrycia Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Od tamtej pory grafen jest określany mianem "magicznego" materiału, ponieważ jest mocniejszy od stali i lepiej przewodzi prąd niż miedź. Teraz, po dwóch dekadach, grafen znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a w przyszłości może odegrać kluczową rolę w nowych technologiach.

Grafen łamie podręcznikowe prawa fizyki

Niedawno odkryto, że gdy skład elektronowy w grafenie zostanie dostrojony do punktu Diraca - punktu krytycznego, w którym materiał nie jest ani metalem, ani izolatorem - struktura subatomowa zachowuje się jak płyn kwantowy. W tym stanie elektrony przestają zachowywać się jak pojedyncze cząsteczki i zamiast tego poruszają się razem, tak jak woda, ale sto razy mniej lepka.

Nowa praca naukowców z Indyjskiego Instytutu Nauki (IISc) w Bengaluru w Indiach oraz Narodowego Instytutu Materiałoznawstwa w Japonii dowodzi, że cuda grafenu nigdy nie ustały. Zespół stworzył wyjątkowo czyste próbki grafenu i prześledził, jak te materiały przewodzą jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. Okazało się, że istnieje odwrotna zależność między tymi dwiema właściwościami: wraz ze wzrostem jednej wartości (przewodności elektrycznej), druga (przewodność cieplna) malała i odwrotnie. Wynika to z drastycznego naruszenia podręcznikowej zasady dotyczącej metali, prawa Wiedemanna-Franza, które mówi, że wartości przewodnictwa elektrycznego i cieplnego powinny być wprost proporcjonalne.

- To niesamowite, że po dwudziestu latach od odkrycia wciąż można tak wiele zdziałać na zaledwie jednej warstwie grafenu - mówi Arindam Ghosh jeden z autorów korespondencyjnych badania.

Nowe możliwości wykorzystania grafenu

Teraz grafen może być potencjalnie idealną i niedrogą platformą do badania koncepcji z zakresu fizyki wysokich energii i astrofizyki, takich jak termodynamika czarnych dziur i skalowanie entropii splątania, w warunkach laboratoryjnych.

''Wydarzenia'': "Wszyscy jesteśmy z Adamczychy". Wystawa o korzeniach Polaków Polsat News Polsat News