Rolnik znalazł to w 1967 roku. Po ponad pół wieku rozwiązano zagadkę

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Ponad pół wieku temu w Chombe w Malawi rolnik natrafił na tajemnicze miedziane wlewki. Przez wiele lat zastanawiano się, jak trafiły w to miejsce. Po przeprowadzeniu nowych badań naukowcy zaproponowali rozwiązanie zagadki.

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Pięć miedzianych wlewków w kształcie X na kartkach z opisami, każdy z wzornikiem kolorów poniżej.
Po ponad pół wieku rozwiązano jedną z zagadek ukrytych pod drzewem bloków miedzi.Stephens i in. 2026, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 73, 2026, 105845, ISSN 2352-409X, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2026.105845. CC BY-NC-ND 4.0materiał zewnętrzny

Ponad 50 lat w niewiedzy. Nowe badania wiele rozjaśniły

W 1967 r. w Chombe w Malawi w Afryce rolnik znalazł dziwne miedziane wlewki. Osiem uformowanych bloków ktoś zakopał przed wiekami pod drzewem. Były starannie wykonane - i nietypowo lekkie.

Przez wiele lat naukowcy zastanawiali się nad pochodzeniem tych wyrobów, ponieważ Malawi nie ma własnych złóż miedzi. Teraz, ponad pół wieku od odkrycia wlewków, badacze znaleźli odpowiedź.

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Miedziane wlewki zakopane pod drzewem w Malawi

Z ośmiu odnalezionych w Malawi bloków do dziś zachowało się pięć. Ich forma przypomina sztaby w kształcie litery X znane z Zambii i Zimbabwe i datowane na okres od XIV do XVIII wieku.

Nie wiadomo, dlaczego odkryte wlewki wytworzono w taki sposób - analizując ich wygląd i wagę badacze doszli do wniosku, że ktoś mógł odcisnąć zwykłe wlewki w piasku, a następnie wykorzystał takie formy do przygotowania cieńszych kopii. Nie wiadomo też, dlaczego później wyroby te zostały ukryte.

Malawi nie ma własnych złóż rudy miedzi, więc bloki musiały zostać tu sprowadzone. Skąd? To pozostawało zagadką.

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Teraz naukowcy przeanalizowali izotopy ołowiu w metalu. Ich charakterystyczne proporcje pozwoliły powiązać sztaby ze złożem Kipushi w pobliżu Lubumbashi w Demokratycznej Republice Konga - ok. 850 km w linii prostej od miejsca ich ukrycia.

Tu następuje najciekawszy wniosek - ustalenia mogą sugerować dawny szlak handlowy oraz wspierać tradycje ustne ludu Chewa mówiące o migracji założycieli państwa Maravi, od którego pochodzi dzisiejsza nazwa Malawi. To historyczne państwo od końca XV wieku do początku XVIII wieku kontrolowało tereny dzisiejszego Malawi, wschodniej Zambii i północnego Mozambiku.

Z DR Konga do Malawi. Ślad po szlaku handlowym i migracjach

Zdaniem badaczy transport wlewków z DR Konga do Malawi może być związany z prawdopodobnym szlakiem handlowym, który funkcjonował w Afryce wieki temu. Handlarze, zamiast transportować ciężką miedź najkrótszą drogą lądową, mogli korzystać z dużo dłuższej, ale łatwiejszej trasy: rzekami Kafue i Zambezi, a następnie przez Mozambik do środkowego Malawi. Całość szlaku mogła liczyć około 1200 km.

Zdaniem badaczy pokazuje to, że przedkolonialna Afryka południowa posiadała rozległe i świadomie wykorzystywane sieci wymiany, w których brano pod uwagę koszt, ryzyko i wygodę transportu.

Wyniki rzucają też nowe światło na przekazy ludu Chewa o migracji założycieli Maravi z regionu Copperbelt - Pasa Miedzionośnego. To strefa w południowej części Afryki, która obejmuje tereny od Prowincji Katanga w Demokratycznej Republice Konga do Prowincji Copperbelt w Zambii, gdzie znajdują się duże zasoby miedzi. Lud Chewa to potomkowie pierwotnych klanów Maravi.

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Najważniejszym odkryciem nie jest więc samo rozwikłanie zagadki pochodzenia miedzi odkrytej 59 lat temu w Chombe. Jest to skala i logistyka dawnych kontaktów handlowych w tej części Afryki oraz migracja ludów.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie zostały opublikowane na łamach "Journal of Archaeological Science: Reports".


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