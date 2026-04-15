W skrócie Rosja planuje wysłać małe satelity CubeSat, aby zbadać asteroidę Apophis podczas jej bliskiego przelotu obok Ziemi w 2029 roku.

Misja ma umożliwić szczegółowe inspekcje i badania asteroidy, gdy ta znajdzie się około 32 tys. km od Ziemi.

Europejska Agencja Kosmiczna przygotowuje własną misję RAMSES z udziałem polskiej firmy Astronika, która dostarczy specjalne anteny radarowe.

Wielka asteroida Apophis została odkryta ponad 20 lat temu. Początkowo sądzono, że może zagrażać Ziemi. Dziś już wiemy, że za kilka lat minie naszą planetę w bezpiecznej odległości, choć znajdzie się naprawdę blisko. Do tego stopnia, że w wybranych regionach globu może być widoczna gołym okiem. Rosja chce skorzystać z szansy i planuje misję mającą na celu lepsze zbadanie obiektu.

Rosja planuje misję mającą zbadać asteroidę Apophis

Rosjanie nie chcą być gorsi od Europejskiej Agencji Kosmicznej, która też szykuje się do misji mającej umożliwić zbadanie asteroidy. Plany ujawnił Eduard Boos, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Skobelcyna przy Uniwersytecie Moskiewskim podczas rozmowy z rosyjską agencją prasową TASS.

Rosja rozpoczęła planowanie misji, która umożliwi w 2029 r. zbliżenie się do asteroidy Apophis. Na tyle, aby można ją dokładniej zbadać z bliska, gdy znajdzie się blisko naszej planety. W tym celu Rosjanie chcą wykorzystać małe satelity typu CubeSat, które zostaną wyposażone w odpowiednie instrumenty naukowe.

Opracowujemy koncepcję misji, która pozwoli nam dotrzeć do niej do 2029 r., wykorzystując nasze CubeSaty, czyli małe satelity kosmiczne. Celem jest przelot w pobliżu, przeprowadzenie szczegółowych inspekcji i zbadanie asteroidy in situ

Dokładne plany Rosjan nie są na razie znane. Asteroida Apophis znajdzie się najbliżej Ziemi w grudniu 2029 r., kiedy to minie naszą planetę w odległości zaledwie około 32 tys. km. Dla porównania Księżyc znajduje się średnio 383,4 tys. km od Ziemi.

ESA również planuje misję związaną z Apophis i ma ona polski wkład

Tak wielka asteroida (mająca około 375 metrów długości) mija Ziemię w takiej odległości raz na kilka tys. lat. Okazja do badań jest więc niebywała. Planuje z niej skorzystać także Europejska Agencja Kosmiczna, która szykuje misję RAMSES (Rapid Apophis Mission for Space Safety) ogłoszoną w 2024 r.

Plan misji RAMSES zakłada wystrzelenie odpowiednich statków z instrumentami naukowymi jeszcze przed bliskim przelotem Apophis obok Ziemi. Mało tego, bo ESA chce spróbować na niej wylądować!

Misja RAMSES ma polski wkład. Specjalne anteny radarowe dostarczy firma Astronika i wiemy, że znajdą się one na pokładzie mniejszych statków towarzyszących temu głównemu.

