Rozmarzający grunt to wyrok dla tej części Arktyki. Kolosalne szkody

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Topniejąca wieczna zmarzlina staje się realnym zagrożeniem dla infrastruktury części Arktyki. Naukowcy alarmują, że do końca wieku wiele budynków w rejonie Alaska Arctic Slope może ulec zniszczeniom, a potencjalne szkody szacowane są na miliardy dolarów. Do wczesnego wychwytywania zagrożeń można jednak wykorzystać drony.

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Głęboka szczelina w zmarzlinie na Alasce, dwie osoby stoją na krawędzi porośniętej trawą, w tle jasne niebo.
Wieczna zmarzlina ujawniona przez erozję wybrzeża na AlasceBrandtWikimedia Commons

Topniejący lód zagraża infrastrukturze

Wieloletnia (inaczej wieczna) zmarzlina to zjawisko zachodzące w specyficznych warunkach. Dotyczy długotrwałego utrzymywania się - niezależnie od pory roku - części skorupy ziemskiej w temperaturze niższej niż punkt zamarzania wody. Obejmuje głównie większość Alaski i północnej Kanady, a także dużą część Syberii. Punktowo występuje także w innych miejscach na świecie.

Jej rozmarzanie staje się nie tylko problemem klimatycznym, ale też poważnym wyzwaniem dla infrastruktury - co przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zamieszkałych terenów Arktyki.

W nowej publikacji, otwiera się w nowym oknie w "Communications Earth & Environment" badacze sugerują, że do końca XXI wieku zagrożonych osiadaniem gruntu może być około 80 proc. budynków, 60 proc. dróg i 90 proc. rurociągów analizowanych w regionie Alaska Arctic Slope.

Do wczesnej identyfikacji obszarów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z rozmarzania zmarzliny można wykorzystać wyposażone w czujniki drony.

Niewielka osada rozciągająca się wzdłuż brzegu dużego zbiornika wodnego, otoczona szerokimi, płaskimi terenami zielonymi, z widocznymi zabudowaniami mieszkalnymi i przemysłowymi oraz systemem dróg.
Z pozoru Wainwright na Alasce wygląda stabilnie, jednak w rzeczywistości zbudowane jest na wiecznej zmarzlinie. Klify erodują, a odsłonięty lód topnieje.palm_ak, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>Wikimedia Commons

Rozmarzanie wieloletniej zmarzliny i płynące z tego zagrożenia

Kiedy lód topnieje, grunt może nierównomiernie osiadać. To niesie za sobą szereg zagrożeń - przechylające się budynki, zapadające drogi, uszkodzone rurociągi oraz szybsza erozja wybrzeża. Szacunki przywołane w nowym artykule, otwiera się w nowym oknie prof. Ming Xiao na łamach "The Conversation" wskazują, że tylko na Alasce potencjalne szkody w budynkach i drogach mogą opiewać na ok. 37-51 miliardów dolarów.

Jak szybko reagować, by chronić ludzi przed niebezpieczeństwem i minimalizować szkody? Tradycyjne metody nie wystarczą, ponieważ warunki pod ziemią mogą bardzo różnić się nawet w obrębie jednego miasta. Wiercenia są natomiast drogie i pracochłonne.

Rozwiązaniem mogą być drony wyposażone w czujniki elektromagnetyczne. Pozwoli to bezkontaktowo badać grunt i lokalizować miejsca, gdzie zmarzlina prawdopodobnie już rozmarza, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc.

Drugim ważnym elementem jest tworzenie cyfrowych bliźniaków terenów. Modele, na bieżąco aktualizowane danymi z czujników pomiarowych, mogą pomóc przewidywać zmiany w zmarzlinie i wpływ topnienia lodu na infrastrukturę.

Technologie te są już od paru lat testowane na Alasce.

Wczesne reagowanie. Pomogą drony i cyfrowe bliźniaki?

W przypadku postępującej degradacji rozmarzająca wieloletnia zmarzlina będzie coraz bardziej zagrażać budynkom, drogom i rurociągom. Dlatego kluczowe staje się wczesne wykrywanie zagrożeń i dostosowanie infrastruktury do szybko zmieniających się warunków.

Zamiast więc reagować dopiero wtedy, gdy dojdzie do zniszczeń, specjaliści sugerują połączenie nowoczesnych metod w celu wczesnego ostrzegania i reagowania. Wówczas łatwiej będzie monitorować zmiany i decydować - co naprawiać, co wzmacniać, a co przenosić.

Nowe technologie mogą ułatwić życie seniorom lub osobom z niepełnosprawnościami© 2026 Associated Press
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