Czegoś takiego nie było nigdy w historii ISS. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna od ponad 20 lat gości kolejne załogi astronautów i od tego czasu przebywali tam zawsze jacyś Amerykanie. NASA musiała podjąć trudną decyzję i cała ekipa lotu Crew-11 zostanie wkrótce sprowadzona na Ziemię. Na pokładzie kosmicznej placówki zostanie tylko jeden astronauta oraz dwóch kosmonautów.

Rusza ewakuacja medyczna astronautów NASA z ISS

Decyzja zapadła kilka dni temu, gdy poinformowano, że z powodów zdrowotnych jednego z członków lotu Crew-11, konieczna będzie ewakuacja medyczna ekipy przebywającej na ISS. Tożsamość poszkodowanego nie została ujawniona. Wiemy jednak, że plan powrotu obejmuje całą ekipę, która kilka miesięcy temu zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W misji Crew-11 bierze udział trzech astronautów. Są to Mike Fincke i Zena Cardman z NASA oraz Japończyk Kimiya Yui. Czwartym członkiem jest rosyjski kosmonauta Oleg Płatonow. Cała załoga przygotowuje się obecnie do powrotu na Ziemię. Ewakuacja rozpocznie się w godzinach późnowieczornych czasu w Polsce.

Załoga misji Crew-11 na pokładzie ISS. Cała czwórka zostanie ewakuowana. NASA NASA

Kapsuła Crew Dragon "Endeavour" ma odłączyć się z ekipą lotu Crew-11 w środę po godzinie 23:00 czasu w Polsce. Około 90 minut wcześniej zostanie zamknięty właz statku. Misja ewakuacyjna ma być stosunkowo krótka, bo zakończy się w mniej niż pół doby.

Statek SpaceX ma wylądować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii w czwartek 15 stycznia około godziny 9:41 czasu w Polsce. Na miejscu będą służby, które zabiorą astronautów na ląd. NASA zaznacza, że planowany harmonogram misji może ulec pewnym zmianom.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna tylko z jednym astronautą NASA

Pobyt obecnej załogi planowano na około sześć miesięcy, ale został skrócony o miesiąc. Na pokładzie ISS pozostaną przez jakiś czas wyłącznie rosyjscy kosmonauci i jeden astronauta NASA. Amerykanie nigdy wcześniej nie przeprowadzili ewakuacji z powodów medycznych.

Astronautą NASA, który pozostanie na ISS, jest Christopher Williams, który poleciał w kosmos z dwoma kosmonautami z Rosji statkiem Sojuz. Więcej Amerykanów przyleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną dopiero za około miesiąc. W ramach planowanego na połowę lutego lotu Crew-12.

