Przełom w diagnostyce. Rak wykryty z krwi przed powstaniem guzów

Naukowcy opracowali nową, wyjątkowo czułą technologię pozwalającą wykrywać sygnały nowotworowe z krwi jeszcze zanim pojawią się guzki widoczne w badaniach obrazowych. To rozwiązanie może sprawić, że w przyszłości diagnoza będzie odbywała się poprzez rutynowe badanie krwi.

Biomarkery nowotworowe mogą sygnalizować obecność choroby lub ryzyko zachorowania u danej osoby, jednak na najwcześniejszych etapach raka cząsteczki te występują w bardzo małych ilościach, a to utrudnia ich pomiar. Tradycyjne metody zakładają wzmacnianie sygnału metodami chemicznymi, co wydłuża cas analizy i komplikuje procedurę. Nowy system działa inaczej - wykorzystuje efekt drugiej harmonicznej (SHG) generowany przez światło na powierzchni specjalnej półprzewodnikowej warstwy, co minimalizuje szumy tła i pozwala precyzyjnie odczytać nawet ekstremalnie małe sygnały.

Kluczem tego podejścia są nanostruktury zbudowane z DNA oraz maleńkie kropki półprzewodnikowe, które wzmacniają lokalne pole optyczne. Całość jest połączona z systemem CRISPR-Cas, który działa jak biologiczny sensor. Kiedy wykryje odpowiedni biomarker nowotworowy we krwi, przecina nici DNA, dzięki czemu spada sygnał SHG. Wtedy nawet pojedyncze cząsteczki mogą zostać zauważone.

Badanie krwi ujawniło mikroRNA raka płuc

Badania laboratoryjne na próbkach od osób z rakiem płuc potwierdziły, że system jest w stanie wskazać obecność mikroRNA związanego z tym nowotworem, kiedy biomarkery występują w ekstremalnie niskim natężeniu. Ponadto metoda ta jest na tyle elastyczna, że w przyszłości może zostać zaadaptowana do wygrywania innych chorób.

Autorzy twierdzą, że nowe rozwiązanie ma potencjał, by doprowadzić do prostych badań krwi, które pozwolą na identyfikację sygnałów nowotworowych wcześniej niż obecnie dostępne metody diagnostyczne. Kolejnym krokiem w pracach jest zmniejszenie układu optycznego, aby technologia trafiła do przychodni.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Optica.

