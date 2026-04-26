Jedna trzecia wszystkich znanych w Afryce skamieniałości wczesnych przodków człowieka pochodzi z niewielkiego fragmentu kontynentu - ryftu Turkana. To tym bardziej zaskakujące, kiedy uświadomimy sobie, że mówimy o obszarze, który stanowi tylko część Wielkiego Rowu Wschodnioafrykańskiego. Od lat w nauce trwa spór o to, czy to naprawdę "kolebka ludzkości", czy jednak miejsce, gdzie geologia wyjątkowo sprzyja zachowaniu śladów przeszłości.

Nowe pomiary sugerują, że skorupa ziemska pod częścią Kenii i Etiopii jest znacznie cieńsza, niż sądzono. To zmienia perspektywę i już tłumaczę, o co chodzi. Bo być może nie chodzi o to, że właśnie tam działo się najwięcej w ewolucji człowieka, ale o to, że właśnie tam najlepiej się ona "zapisała".

Ryft, dzieli Afrykę i zatrzymuje historię

Rozpad kontynentów to proces, który przypomina rozciąganie grubego kawałka ciasta. Przebiega w trzech etapach.

Najpierw dochodzi do powolnego rozciągania całej skorupy ziemskiej. Następnie wchodzimy w krytyczną fazę tzw. ścieńczenia litosfery (z ang. necking). To moment, w którym rozciągany środek staje się drastycznie cienki, słaby i po prostu zapada się w dół, tworząc głęboką dolinę. Skrajnie osłabiona skorupa nie stawia już oporu, a proces pękania przekracza punkt bez powrotu i zaczyna napędzać się sam. Ryft Turkana znajduje się dokładnie w tej środkowej fazie, która ostatecznie doprowadzi do trzeciego etapu - całkowitego pęknięcia kontynentu i powstania nowego oceanu.

Mapa tektoniczna systemu ryftowego Afar. Val Rime/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

- Im cieńsza staje się skorupa, tym słabsza, co sprzyja dalszemu rozrywaniu. Ten stan zaczyna się sam wzmacniać, aż osiąga punkt, w którym rozpad staje się nieunikniony - tłumaczy doktorant Christian Rowan.

Ten necking zaczął się stosunkowo niedawno, około 4 milionów lat temu - dokładnie wtedy, gdy w zapisie kopalnym pojawia się nagły wysyp szczątków naszych przodków. Przypadek?

Zdaniem badaczy - nie. Opadanie terenu w dolinie ryftowej sprzyjało gromadzeniu drobnych osadów, idealnych do zachowywania kości. Dodatkowo erupcje wulkaniczne dostarczały popiołu, który działa jak naturalny znacznik czasu, pomagając datować znaleziska.

To może tłumaczyć, dlaczego znamy "Lucy", a nie setki podobnych osobników z innych części Afryki. Nie dlatego, że ich tam nie było, lecz dlatego, że warunki do zachowania ich szczątków były znacznie gorsze.

Wnioski są ostrożne, ale ciekawe. Gdyby ryft rozwijał się inaczej, wschodnia Afryka mogłaby być dziś wyspą, a zapis kopalny - znacznie uboższy. To oznacza, że nasze rozumienie ewolucji człowieka może być w dużej mierze efektem… szczęśliwego zbiegu okoliczności geologicznych. Badacze podkreślają, że jako geolodzy zostawiają ostateczne interpretacje paleoantropologom.

Publikacja: Rowan, C.M., Kolawole, F., Bécel, A. et al. Necking of the active Turkana Rift Zone and the priming of eastern Africa for continental breakup. Nat Commun 17, 3585 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-71663-x

