Rzym upadł, ale oni zostali. Archeolodzy odkryli niezwykły "pałac"

Na wzgórzu Saint-Laurent w miejscowości Mesmont, około 20 km na zachód od Dijon, archeolodzy odkrywają pozostałości osady, która rozwijała się już po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Kompleks powstał w V wieku i był użytkowany do początku VIII wieku.

Francuski Narodowy Instytut Prewencyjnych Badań Archeologicznych (Inrap) od 2019 roku prowadzi na tym stanowisku program badawczy. Najnowsze badania ujawniają zaś złożony układ murowanych budowli, w tym duży kościół i inne obiekty, których rozmiary oraz jakość wykonania sugerują, że nie była to zwykła osada.

Rzymskie ogrzewanie długo po upadku imperium

Jednym z najbardziej interesujących odkryć są pozostałości systemu ogrzewania podłogowego znanego z architektury rzymskiej. Badany budynek ma około 15 m długości i 12 m szerokości, a grube mury i jakość użytej zaprawy wskazują, że mógł mieć piętro.

Archeolodzy znaleźli niewielkie filary podtrzymujące podłogę, fragmenty przewodów oraz elementy podwieszonej konstrukcji betonowej, pod którą mogło krążyć ciepłe powietrze. Takie rozwiązanie wymagało specjalistycznej wiedzy i odpowiednich materiałów. Jego zastosowanie sugeruje, że mieszkańcy kompleksu dysponowali znacznymi środkami i mogli zatrudniać wykwalifikowanych rzemieślników.

Na południe od kościoła rozpoznano ponadto ślady kolejnej dużej budowli, której pełnych wymiarów nie udało się jeszcze ustalić. Całość tworzy rozległy zespół architektoniczny o uporządkowanym układzie. Badacze podkreślają, że jakość konstrukcji oraz zastosowane rozwiązania wykraczają poza to, czego można oczekiwać od typowych domów mieszkalnych.

Kościół i kosztowne wyposażenie

Ważnym elementem kompleksu jest murowany kościół, którego pozostałości odkryto już w latach 70. XX wieku. Wykopaliska prowadzone w latach 2019-2024 pozwoliły lepiej poznać jego funkcję. Znaleziono między innymi pozostałości przegrody chórowej oraz podstawy konstrukcji, która mogła być ławą liturgiczną. Budynek miał około 27,5 m długości i 12,4 m szerokości w obrębie nawy. Pomieszczenie po jego południowej stronie prawdopodobnie pełniło funkcję zaplecza związanego z posługą duchownych.

O wysokim statusie mieszkańców świadczy również szkło - od 2019 roku znaleziono ponad 500 jego fragmentów. Część płaskich, przycinanych elementów mogła należeć do przeszkleń kościoła, pozostałe zaś prawdopodobnie pochodziły z lamp i naczyń stołowych. Takie przedmioty były charakterystyczne dla zamożnych środowisk wczesnego średniowiecza. Datowanie kompleksu oparto na analizie ceramiki, w tym fragmentów ceramiki sigillatańskiej produkowanej w Argonnie oraz na wynikach badań radiowęglowych.

Ślady elit w źródłach historycznych

O wyjątkowym znaczeniu Mesmont świadczą także źródła pisane. We wczesnym średniowieczu miejscowość była ośrodkiem administracyjnym jednostki terytorialnej określanej jako "pagus magnimontensis". W tekstach występuje również jako "castrum" lub "oppidum" - to określenia mogące odnosić się do miejsca położonego na wzniesieniu, ufortyfikowanego albo pełniącego funkcje ośrodka osadniczego.

Mesmont pojawia się w hagiografiach, czyli tekstach opisujących życie świętych. Źródła łączą miejscowość z wpływową rodziną Gregorii, należącą do najwyższych kręgów arystokracji późnego antyku i wczesnego średniowiecza. Na początku VI wieku Grzegorz, biskup Langres, miał powierzyć swojemu wnukowi Eustachemu kierowanie wspólnotą monastyczną w Dijon.

Badania mają zaś znaczenie również dlatego, że pozwalają spojrzeć na okres po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego inaczej niż wyłącznie przez pryzmat najazdów i politycznego rozpadu.

W Mesmont rzymskie rozwiązania techniczne i wzorce życia były wykorzystywane przez kolejne stulecia, a miejscowość zachowała znaczenie jako ośrodek władzy i religii.