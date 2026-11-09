Satelita Otter miał badać dla NASA kosmiczne śmieci. Stał się jednym z nich

W skrócie Satelita Otter 24C miał za zadanie zbadać cztery nieaktywne obiekty na niskiej orbicie okołoziemskiej w ramach finansowanej przez NASA misji SSPICY.

Firma Starfish Space utraciła kontakt z satelitą Otter 24C krótko po jego wystrzeleniu rakietą Falcon 9, co doprowadziło do uznania misji za nieudaną.

Pechowy satelita, który miał badać kosmiczne śmieci, sam stał się nieaktywnym obiektem na orbicie po fiasku misji, na którą NASA przeznaczyła 15 mln dolarów.

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Kosmiczne śmieci to coraz większy problem i doskonale zdaje sobie z tego sprawę także NASA. Amerykańska agencja nawiązała współpracę z prywatną firmą Starfish Space i tak powstała misja SSPICY, która po kilku tygodniach zakończyła się porażką.

Satelita Otter miał badać dla NASA kosmiczne śmieci na orbicie okołoziemskiej

Celem misji SSPICY (skrót od Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability) było zbadanie czterech nieaktywnych obiektów amerykańskich, które znajdują się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Mówić prościej są to kosmiczne śmieci.

Satelita Otter 24C miał je zbadać z bliska, podlatując do każdego z nich na odległość zaledwie kilkuset metrów. Następnie zebrać dane o stanie fizycznym, parametrach czy geometrii.

Starfish Space w tym celu wyposażyło własnego satelitę w zestaw różnych technologii. Wśród nich były system nawigacji CETACEAN czy oprogramowanie odpowiedzialne za bliskie podejścia do celów o nazwie CEPHALOPOD. Nie zabrakło też mechanizmu dokującego Nautilus.

I choć satelita Otter 24C rzeczywiście został dobrze przygotowany do pełnienia misji, tak żaden z zainstalowanych systemów nie mógł zostać sprawdzony w praktyce. Dlaczego?

Misja Starfish Space i NASA zakończyła się porażką

Satelita Otter 24C został wystrzelony rakietą Falcon 9 firmy SpaceX na początku października. Starfish Space nawiązało z nim nawet kontakt, ale ten został szybko zerwany i nastąpiło to już w fazie uruchamiania oraz sprawdzania systemów statku.

Starfish Space próbowało jeszcze podejmować kolejne próby nawiązania dwukierunkowej łączności, ale te nie przyniosły skutku. Ostatecznie satelita został uznany za stracony i stał się kosmicznym śmieciem, które pierwotnie miał badać.

NASA przeznaczyła na misję demonstracyjną SSPICY kwotę 15 mln dolarów. To nie pierwsza tego typu porażka w ostatnich miesiącach. Wcześniej w tym roku odbyła się misja ratunkowa teleskopu Swifta, którą powierzono prywatnej firmie Catalyst Space. To przedsięwzięcie również zakończyło się fiaskiem. Ostatecznie obserwatorium wpadło w tym tygodniu w atmosferę Ziemi, gdzie następnie uległo spaleniu.