W skrócie Powódź na granicy Nepalu i Tybetu z 26 sierpnia 2026 r. pochłonęła ponad tysiąc istnień, a służby wciąż szukają czterech tysięcy zaginionych osób.

Międzynarodowe badania wykazały, że przyczyną kataklizmu było gwałtowne osuwisko skalno-lodowe, napędzane przez ocieplenie klimatu oraz topnienie wiecznej zmarzliny w górach.

Dane satelitarne Sentinel-1 wykryły ruchy terenu przed katastrofą, jednak brak zaawansowanych systemów monitoringu uniemożliwił precyzyjne wskazanie terminu zawalenia zbocza.

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Przyczyna powodzi na granicy Nepalu i Tybetu

Wysokogórski kataklizm na granicy Nepalu z Tybetem (formalnie stanowiącym część Chin) pociągnął za sobą tę ogromną liczbę ofiar przekraczającą tysiąc osób. Do gwałtownej powodzi doszło 26 sierpnia 2026 r. w wyniku zerwania mas skalno-lodowych. Służby wciąż poszukują ponad 4 tys. zaginionych mieszkańców.

Międzynarodowy zespół naukowców szybko zweryfikował przyczyny kataklizmu nad rzeką Lhende Khola. Niszczycielska fala powodziowa powstała w wyniku błyskawicznego załamania struktury lodowca i skał położonych na znacznej wysokości. Precyzyjny przebieg zdarzeń jest nadal przedmiotem badań. Dane sejsmiczne wykluczyły początkowe hipotezy o trzęsieniu ziemi czy pęknięciu tamy, wskazując na wielkie osuwisko skalne ciągnące się w dół wraz z fragmentem lodowca o sile odpowiadającej wstrząsowi o magnitudzie 5,7. Niewykluczone, że to sama struktura lodowa jako pierwsza uległa uszkodzeniu.

Lokalizacja zdarzenia na pograniczu dwóch państw stanowi dodatkowe utrudnienie dla służb ratunkowych i analityków. Szybki przepływ danych oraz koordynacja działań między państwami odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na tego typu kryzysy.

Zdjęcia satelitarne potwierdziły, że na wysokości około 5,2 tys. m n.p.m. doszło do załamania ściany skalnej, która porwała ze sobą lodowiec. Pędząca z prędkością do 150 km/h masa skał i lodu podniosła poziom wody w dolinie o 9 m w pół godziny. Wykluczono przy tym wyciek z jeziora lodowcowego (GLOF). W rzeczywistości ogromną falę wywołało zgarnięcie wód rzecznych oraz stopienie lodu na dnie doliny.

Jako główną przyczynę destabilizacji zbocza eksperci wskazują ocieplenie klimatu, które prowadzi do topnienia lodowców i rozmarzania wiecznej zmarzliny wiążącej skały - nie tylko w Himalajach, ale też w Alpach, Andach, Skandynawii czy na Grenlandii. Dalsze badania terenowe mają pomóc w dokładnym poznaniu tego kaskadowego zjawiska i usprawnieniu systemów ostrzegania.

Satelity odebrały sygnały ostrzegawcze przed katastrofą

Analiza danych zebranych przez satelity wykazała ruchy podłoża na kilka tygodni przed katastrofą. Dane radarowe z jednostek Sentinel-1 pochodzące z okresu od 8 stycznia do 18 sierpnia 2026 r. ujawniły stopniowe przesunięcia terenu w strefie zagrożenia.

Obserwowane tempo przemieszczania wynosiło około 10 mm na miesiąc. Taka prędkość sama w sobie nie wydawała się alarmująca, bowiem lodowce potrafią pokonywać od 10 do 200 m rocznie, a stały, minimalny ruch zbocza bywa traktowany jako zjawisko naturalne. Kluczowym czynnikiem alarmowym okazało się jednak gwałtowne przyspieszenie odkształceń tuż przed zawaleniem.

Jak zauważa prof. Manoochehr Shirzaei, geofizyk i ekspert geodezji satelitarnej z Virginia Tech w Blacksburgu (USA), gdyby te sygnały zarejestrowano odpowiednio wcześniej, rejon ten zostałby wyznaczony jako strefa wymagająca wzmożonego nadzoru. Nie pozwoliłoby to jednak na dokładne wyznaczenie momentu ewakuacji.

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Jako że bezpośrednią przyczyną katastrofy w Nepalu była niestabilność systemu lodowo-skalnego, utrudniło to jej wcześniejsze wykrycie. Tradycyjne metody monitoringu skupiają się głównie na opadach deszczu lub podnoszeniu się poziomu wód w jeziorach rzeźbionych przez lodowce. Wiele mas skalnych i lodowych wykazuje ciągły ruch bez doprowadzenia do nagłego zapadnięcia. Stosowane dotychczas narzędzia diagnostyczne nie są przystosowane do stałej kontroli tysięcy potencjalnie niebezpiecznych zboczy w trudno dostępnych rejonach górskich.

"To sygnał, że potrzebujemy systemów zdolnych do wykrywania zapadania się lodowców i skał, które niosą ze sobą ryzyko kaskadowe. Samo przyspieszenie nie powiedziałoby nam: zawalenie jest nieuchronne, ewakuujcie się natychmiast" - wyjaśnia prof. Shirzaei. Ekspert wyjaśnił, jak takie systemy powinny wyglądać.

Potrzebne są nowe systemy monitorowania lodowców i skał

Stworzenie skutecznego systemu wczesnego ostrzegania wymaga zastosowania podejścia wielopoziomowego, zamiast polegania na pojedynczych czujnikach. Satelitarne systemy radarowe, takie jak Sentinel-1 i inne urządzenia teledetekcyjne, mogą prowadzić wstępny monitoring ogromnych obszarów górskich. Ich zaletą jest możliwość ciągłego pomiaru odkształceń terenu bez względu na porę dnia czy zachmurzenie. Zautomatyzowane algorytmy analizowałyby zebrane dane w celu identyfikacji zboczy oraz krawędzi lodowców, które wykazują nietypowy ruch lub statystycznie istotne przyspieszenie.

Gdy dany stok zacznie wykazywać anomalie, nadzór nad nim musiałby zostać wzmocniony. W takich sytuacjach wykorzystuje się komercyjne satelity radarowe i optyczne o wysokiej rozdzielczości, a w miarę możliwości na miejscu montuje się również instrumenty naziemne, w tym kamery i czujniki sejsmiczne.

Samo wykrycie niestabilnego lodowca stanowi jednak tylko część sukcesu. System musi także precyzyjnie ocenić skutki ewentualnej katastrofy. Stosunkowo niewielkie załamanie terenu w odizolowanym basenie wywołuje niewielkie zagrożenie dla niżej położonych obszarów. Ten sam proces w wąskiej dolinie może jednak zablokować koryto rzeki, utworzyć tymczasowe jezioro i doprowadzić do niszczycielskiej reakcji łańcuchowej.

Pełnowartościowy system wczesnego ostrzegania musi zatem łączyć stałą kontrolę odkształceń, cyfrowe modelowanie terenu, analizę ryzyka blokady rzek oraz ocenę zagrożenia dla populacji i infrastruktury. Taka integracja danych pozwoli służbom odróżnić zwykły ruch lodowca od zjawiska zdolnego do wywołania niebezpiecznej lawiny, powodzi lub sztucznego spiętrzenia wody.

Źródła:

Basu M. Satellite images before Nepal disaster showed warning signs. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-02746-4 Richter H. How scientists unraveled the cause of the devastating flood in Tibet and Nepal. Science (2026). DOI: 10.1126/science.z9voh8b