W promieniu 21 kilometrów od wulkanu Masaya żyją miliony ludzi. Kiedy został odkryty, uznawano go za bramę do piekieł, a dzisiaj jest atrakcją turystyczną. Niedawno naukowcy z Penn State odkryli dowody na istnienie dwóch nowych źródeł magmy pod aktywnym wulkanem. Może nas to przybliżyć do zrozumienia przemian w strukturach geologicznych. Jest to szczególnie ważne, gdyż stanowią potencjalne zagrożenie dla lokalnych społeczności.

Satelity wskazują na ukryty system magmowy pod milionami ludzi

Zespół posłużył się danymi satelitarnymi, aby zbadać zmiany gruntu wokół Masaya w ciągu sześciu lat. Zbierał informacje dostarczone przez satelitę Sentinel-1 Europejskiej Agencji Kosmicznej, która przelatuje nad wulkanem mniej więcej raz na 12 dni. Brano pod uwagę okres od stycznia 2018 roku do lutego 2024 roku. Pozwoliło to na zidentyfikowanie okresu osiadania - kiedy grunt opada - oraz wypiętrzania - kiedy grunt się podnosi. Według badaczy to może dowodzić istnienia nowego, głębokiego źródła magmy, a nawet bardziej złożonego systemu przewodów magmowych. Dodatkowo obszar wokół aktywnego krateru Santiago systematycznie się obniżał, co wskazuje na istnienie drugiego, płytszego zbiornika magmy położonego około 200 metrów pod ziemią.

- Kiedy poziom gruntu opada, prawdopodobnie magma wypływa z wulkanu, ale gdy ziemia znów zaczyna się podnosić, może to oznaczać, że napływa nowa - wskazali autorzy.

Krater Santiago Tabla, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Wulkan Masaya nie przestaje zaskakiwać

Masaya jest złożonym wulkanem, który obejmuje zagnieżdżoną serię stożków i kraterów z aktywnym otworem wulkanicznym w kraterze Santiago. Znajduje się w pobliżu stolicy Nikaragui - Managui. Ze względu na swoją budowę wciąż nie jest do końca poznany, więc stanowi przedmiot zainteresowania badaczy.

- Dogłębne zrozumienie aktywności wulkanicznej Masaya i związanych z nią zagrożeń ma kluczowe znaczenie, ponieważ w pobliżu mieszka około 2 milionów ludzi, a kaldera stanowi park narodowy i popularną atrakcję turystyczną - powiedziała Lizzie Johnson, która jest główną autorką artykułu. - Chociaż ostatni znaczny wypływ lawy z wulkanu Masaya miał miejsce w 1772 roku, to w wyniku ciągłego odgazowywania często powstają niebezpiecznie wysokie stężenia dwutlenku siarki.

Celem tego badania było lepsze zrozumienie wulkanu, aby udoskonalić prognozowanie i informowanie o potencjalnych zagrożeniach.

- Jeśli zajdzie potrzeba ostrzeżenia ludzi, możemy to zrobić w odpowiednim czasie - wyjaśnił Cheol Kim. Zauważył, że konkretne zmiany mogą wskazywać na wyższy poziom aktywności i potencjalne erupcje.

Johnson i jej współpracownicy zauważają, że ich badanie nie wykazało żadnego bezpośredniego zagrożenia dla społeczności otaczających Masaya. Nieustanne uwalnianie szkodliwych gazów wulkanicznych stanowi jednak niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego.

I chociaż minęły wieki od ostatniej gwałtownej erupcji tego wulkanu, z pewnością może się ona powtórzyć pewnego dnia.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters, otwiera się w nowym oknie.



