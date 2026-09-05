Saturn z nietypową strukturą. Czegoś takiego nie widziano nigdy wcześniej

W skrócie Astronomowie odkryli na południowym biegunie Saturna ogromną strukturę chmur o kształcie dziesięciokąta, która mierzy około 167 820 kilometrów szerokości.

Nowo zaobserwowany obiekt, zidentyfikowany dzięki zdjęciom z Teleskopu Hubble'a, porusza się bardzo wolno i wykonuje pełny obrót w około 800 dni.

Naukowcy badający to zjawisko wskazują, że sześciokątne struktury na Saturnie nie są odosobnione, jednak mechanizm powstawania dziesięciokąta pozostaje zagadką.

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Saturn ma nietypowe struktury w chmurach, które po raz pierwszy udało się odkryć kilkadziesiąt lat temu w trakcie przelotu sondy kosmicznej Voyager agencji NASA. Wtedy zidentyfikowano nietypowy sześciokąt w pobliżu bieguna. Teraz odkryto coś jeszcze bardziej nietypowego.

Dziesięciokątna struktura w chmurach planety Saturn

Astronomowie dokonali kolejnego odkrycia i tym razem jest to dziesięciokątna struktura w chmurach Saturna, która znajduje się w pobliżu południowego bieguna planety. Zjawisko udało się dostrzec w trakcie analizy zdjęć zrobionych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a.

To bardzo nietypowe zjawisko atmosferyczne, które pomaga nam pogłębiać naszą wiedzę na temat meteorologii. To wskazuje, że sześciokąt nie jest unikalną, pojedynczą strukturą, jak wcześniej sądzono

Dziesięciokątna struktura odkryta w chmurach planety Saturn. NASA, ESA, A. Sánchez-Lavega (Basque Country University, EHU) NASA

Zdjęcie widoczne wyżej zostało zrobione przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a już w 2023 r. Nowo odkryty dziesięciokąt ma szerokość około 167 820 kilometrów. Natomiast każdy z jego dziesięciu boków mierzy około 16 782 kilometrów długości. Struktura jest więc ogromna.

Przy okazji naukowcy ustalili, że odkryta struktura w chmurach Saturna porusza się bardzo wolno. Jej obrót trwa około 800 dni.

Saturn ma inne nietypowe struktury w chmurach

Wspomniane sześciokątne struktury w chmurach Saturna, które udało się namierzyć przed laty, mają swoje wyjaśnienie. Naukowcy podejrzewają, że powstają w wyniku przepływu strumienia powietrza w atmosferze, co jest spowodowane biegunem planety.

Odkryty dziesięciokąt był jednak zaskoczeniem. Astronomowie chcą dokładniej zbadać znalezioną strukturę i spróbować wyjaśnić, jak taki twór mógł powstać w atmosferze. Z pewnością nie będzie to jednak proste.

Warto dodać, że nietypowe struktury w chmurach występują także w atmosferze innego gazowego olbrzyma Układu Słonecznego. Jest nim Jowisz i jedną z najbardziej charakterystycznych z pewnością jest Wielka Czerwona Plama.



