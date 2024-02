Sceptycy mieli rację? Szczepionki przeciw COVID-19 mogą powodować choroby

Jak dowiadujemy się z publikacji w magazynie naukowym Vaccine, w przypadku prawie 100 mln osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w ośmiu krajach zidentyfikowano potencjalne powiązania zwane sygnałami bezpieczeństwa. Naukowcy doszli do takich wniosków porównując zaobserwowane wskaźniki 13 określonych schorzeń po szczepieniu z tym, jak wygląda w ich przypadku tzw. ryzyko podstawowe, czyli przewidywana częstość występowania tych schorzeń w przypadku braku szczepienia.



Mamy tu do czynienia z największym globalnym badaniem bezpieczeństwa szczepionek, przeprowadzonym przez międzynarodowy zespół badaczy, które należy uznać za wiarygodne. Co to oznacza? Szczepionki przeciwko COVID-19 faktycznie mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka chorób mózgu, krwi i serca, a konkretnie zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, Zespołem Guillaina-Barrego i zakrzepicą zatok żylnych mózgu.



