Ludzie mają największy mózg w stosunku do masy ciała spośród wszystkich naczelnych. To imponujące osiągnięcie ewolucji, ale też potężne wyzwanie biologiczne. Mózg jest jednym z najbardziej "energożernych" organów, ponieważ potrzebuje ogromnych ilości paliwa, by się rozwijać i sprawnie działać. Do teraz naukowcy nie do końca rozumieli, jak ewolucja poradziła sobie z tym problemem.

Mikrobiom jako brakujący element ewolucji

Zespół badaczy z Northwestern University postanowił przyjrzeć się roli jelitowych mikrobów, które jak od dawna wiadomo, uczestniczą w procesach metabolicznych organizmu. Tym razem jednak skupiono się nie na trawieniu, lecz na samym mózgu i trzeba przyznać, że odkrycie jest zaskakujące.

Jak podkreśla Katie Amato, antropolożka biologiczna i główna autorka badania, nowe wyniki pokazują, że mikroby działają na cechy kluczowe dla zrozumienia ewolucji, w tym ewolucji ludzkiego mózgu. To pierwsze bezpośrednie dowody eksperymentalne na to, że mikrobiom jelitowy może kształtować różnice w funkcjonowaniu mózgu pomiędzy gatunkami naczelnych.

Rozwiń

Jeszcze mysz czy już gatunek naczelnych?

Aby to sprawdzić, naukowcy przeprowadzili precyzyjnie kontrolowany eksperyment. Do myszy pozbawionych własnego mikrobiomu wprowadzono bakterie jelitowe pochodzące od trzech gatunków naczelnych: ludzi i sajmiri (małp o relatywnie dużym mózgu) oraz makaków, których mózg jest mniejszy w stosunku do ciała. Po ośmiu tygodniach zaobserwowano wyraźne różnice w pracy mózgów myszy. Zwierzęta, które otrzymały mikroby od naczelnych o dużym mózgu, wykazywały zupełnie inne wzorce aktywności mózgowej niż te, które "zasiedlono" bakteriami od makaków.

Najciekawsze odkrycia dotyczyły ekspresji genów w mózgu. U myszy z mikrobiomem pochodzącym od ludzi i sajmiri aktywniejsze były geny związane z produkcją energii oraz plastycznością synaptyczną, czyli mechanizmem odpowiadającym za uczenie się i adaptację mózgu. Co więcej, gdy badacze porównali te dane z rzeczywistymi próbkami mózgów ludzi i makaków, okazało się, że wzorce ekspresji genów są zaskakująco podobne. Innymi słowy, bakterie jelitowe sprawiły, że mózgi myszy zaczęły przypominać mózgi gatunków, od których pochodził mikrobiom.

Nieoczekiwany trop: zaburzenia neurorozwojowe

Badanie przyniosło też wynik, który może mieć ogromne znaczenie kliniczne. U myszy, które otrzymały mikroby od naczelnych o mniejszym mózgu, pojawiły się wzorce ekspresji genów kojarzone z ADHD, schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową oraz spektrum autyzmu. Do tej pory wiele badań wskazywało na korelacje między składem mikrobiomu a tymi zaburzeniami, ale brakowało dowodów na związek przyczynowy. Nowe dane sugerują, że jelitowe mikroby mogą realnie wpływać na rozwój mózgu i ryzyko wystąpienia takich schorzeń.

Zdaniem Amato, jeśli rozwijający się ludzki mózg zostanie wystawiony na działanie "niewłaściwego" zestawu mikroorganizmów, jego rozwój może przebiegać inaczej. To z kolei może prowadzić do objawów zaburzeń neurorozwojowych. Kluczowy wydaje się więc bardzo wczesny okres życia, kiedy mózg i mikrobiom kształtują się równolegle.

Odkrycie to otwiera zupełnie nowe perspektywy. Naukowcy zaczynają postrzegać rozwój mózgu nie tylko przez pryzmat genów i środowiska, ale także w kontekście ewolucyjnej współpracy z mikroorganizmami. Być może analizując różnice międzygatunkowe, uda się odkryć uniwersalne "zasady" tego, jak mikroby wpływają na mózg i wykorzystać tę wiedzę w medycynie.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News