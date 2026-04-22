Seria zgonów i zaginięć naukowców w USA. FBI bada możliwe powiązania
Seria zagadkowych zgonów i zaginięć osób powiązanych z wrażliwymi programami badawczymi w Stanach Zjednoczonych zaczyna budzić poważne zainteresowanie władz. Chodzi o co najmniej dziesięciu naukowców i specjalistów związanych z sektorem jądrowym oraz lotniczym i choć oficjalnie nie potwierdzono żadnych powiązań między tymi przypadkami, skala zjawiska skłoniła służby do działania.
FBI poinformowało, że prowadzi skoordynowane działania mające na celu ustalenie, czy istnieją jakiekolwiek związki między sprawami. Agencja współpracuje m.in. z Departamentem Energii i Departamentem Obrony, analizując zarówno przypadki zgonów, jak i zaginięć. Równolegle dochodzenie zapowiedziała komisja nadzorcza Izby Reprezentantów (House Oversight Committee), wskazując na potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego.
Tajemnicze zgony naukowców USA
Wśród przypadków znajduje się śmierć fizyka Nuno F.G. Loureiro z Massachusetts Institute of Technology, który został zastrzelony w 2025 roku. W Kalifornii zginął także astrofizyk Carl Grillmair, współpracujący z NASA. W obu przypadkach zatrzymano podejrzanych, jednak nie wykazano związku z ich działalnością naukową.
Wcześniej, w 2023 roku, zmarł Michael David Hicks, wieloletni naukowiec Jet Propulsion Laboratory, specjalizujący się w badaniach komet i asteroid. Jego rodzina wskazuje na problemy zdrowotne i podkreśla brak związku z innymi sprawami. W 2024 roku w Los Angeles zmarł również Frank Maiwald, specjalista od badań kosmicznych.
Nie mniej tajemnicze zaginięcia
Nie mniej niepokojące są zaginięcia. Emerytowany generał United States Air Force William Neil McCasland zniknął w lutym 2025 roku z domu w Albuquerque, pozostawiając rzeczy osobiste i do dziś nie ustalono, co się z nim stało. W Kalifornii zaginęła także Monica Reza, inżynierka lotnicza związana z NASA, która nie wróciła z wędrówki w 2025 roku.
Kolejne przypadki dotyczą osób powiązanych z Los Alamos National Laboratory. Melissa Casias zaginęła w czerwcu 2025 roku, a Anthony Chavez - emerytowany pracownik nadzorujący prace budowlane - zniknął miesiąc wcześniej. W obu sprawach nie stwierdzono dotąd udziału osób trzecich.
Wśród zmarłych znalazł się także były oficer wywiadu sił powietrznych Matthew James Sullivan, który zmarł w 2024 roku przed planowanym zeznaniem w sprawie sygnalistów dotyczących UFO. Z kolei Amy Eskridge, współzałożycielka Instytutu Nauk Egzotycznych, zmarła w 2022 roku, choć jej rodzina wskazuje na problemy zdrowotne.
Mówiąc krótko, choć może to być przypadek i na tym etapie śledztwa brak jest dowodów na istnienie skoordynowanego działania czy ingerencji zewnętrznej, to mówimy o ok. 10 osobach w zaledwie kilka lat, co może budzić podejrzenia. W związku z tym Biały Dom uznał sytuację za "poważną" i wspólnie z agencjami federalnymi szczegółowo analizuje każdą sprawę, bo nawet hipotetyczne ryzyko powiązań w środowisku mającym dostęp do wrażliwych technologii należy traktować priorytetowo.