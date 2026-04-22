FBI poinformowało, że prowadzi skoordynowane działania mające na celu ustalenie, czy istnieją jakiekolwiek związki między sprawami. Agencja współpracuje m.in. z Departamentem Energii i Departamentem Obrony, analizując zarówno przypadki zgonów, jak i zaginięć. Równolegle dochodzenie zapowiedziała komisja nadzorcza Izby Reprezentantów (House Oversight Committee), wskazując na potencjalne implikacje dla bezpieczeństwa narodowego.

Tajemnicze zgony naukowców USA

Wśród przypadków znajduje się śmierć fizyka Nuno F.G. Loureiro z Massachusetts Institute of Technology, który został zastrzelony w 2025 roku. W Kalifornii zginął także astrofizyk Carl Grillmair, współpracujący z NASA. W obu przypadkach zatrzymano podejrzanych, jednak nie wykazano związku z ich działalnością naukową.

Wcześniej, w 2023 roku, zmarł Michael David Hicks, wieloletni naukowiec Jet Propulsion Laboratory, specjalizujący się w badaniach komet i asteroid. Jego rodzina wskazuje na problemy zdrowotne i podkreśla brak związku z innymi sprawami. W 2024 roku w Los Angeles zmarł również Frank Maiwald, specjalista od badań kosmicznych.

Nie mniej tajemnicze zaginięcia

Nie mniej niepokojące są zaginięcia. Emerytowany generał United States Air Force William Neil McCasland zniknął w lutym 2025 roku z domu w Albuquerque, pozostawiając rzeczy osobiste i do dziś nie ustalono, co się z nim stało. W Kalifornii zaginęła także Monica Reza, inżynierka lotnicza związana z NASA, która nie wróciła z wędrówki w 2025 roku.

Kolejne przypadki dotyczą osób powiązanych z Los Alamos National Laboratory. Melissa Casias zaginęła w czerwcu 2025 roku, a Anthony Chavez - emerytowany pracownik nadzorujący prace budowlane - zniknął miesiąc wcześniej. W obu sprawach nie stwierdzono dotąd udziału osób trzecich.

Wśród zmarłych znalazł się także były oficer wywiadu sił powietrznych Matthew James Sullivan, który zmarł w 2024 roku przed planowanym zeznaniem w sprawie sygnalistów dotyczących UFO. Z kolei Amy Eskridge, współzałożycielka Instytutu Nauk Egzotycznych, zmarła w 2022 roku, choć jej rodzina wskazuje na problemy zdrowotne.

Mówiąc krótko, choć może to być przypadek i na tym etapie śledztwa brak jest dowodów na istnienie skoordynowanego działania czy ingerencji zewnętrznej, to mówimy o ok. 10 osobach w zaledwie kilka lat, co może budzić podejrzenia. W związku z tym Biały Dom uznał sytuację za "poważną" i wspólnie z agencjami federalnymi szczegółowo analizuje każdą sprawę, bo nawet hipotetyczne ryzyko powiązań w środowisku mającym dostęp do wrażliwych technologii należy traktować priorytetowo.

