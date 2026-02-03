Z siedzenia też mogą być korzyści dla zdrowia

W naszym życiu dużo odpoczywamy, jednak to, co robimy konkretnie podczas siedzenia, może wpływać na naszą pamięć. Naukowcy odkryli, że pasywne czynności, takie jak oglądanie telewizji, wiążą się z pogorszeniem sprawności naszego mózgu, podczas gdy aktywne siedzenie, np. granie w karty lub czytanie, poprawia zdrowie umysłu.

Profesor Paul Gardiner z Uniwersytetu Queensland uważa, że wyniki badania mogą pomóc udoskonalić wytyczne dotyczące poprawy zdrowia poznawczego wśród osób starszych.

- Zalecenia zdrowotne mogłyby odejść od prostego stwierdzenia "mniej siedź" i zacząć zachęcać do wykonywania bardziej angażujących umysł czynności w pozycji siedzącej - tłumaczy. - Może to pomóc ludziom wprowadzić proste i realistyczne zmiany, które w dłuższej perspektywie wpłyną na zdrowie mózgu i potencjalnie ograniczą ryzyko demencji.

Badanie to jest jednym z największych przeglądów do tej pory. Zbadany został wpływ biernych i aktywnych czynności siedzących na funkcje poznawcze u ponad miliona dorosłych w wieku średnim i starszym z 30 krajów.

Aktywne a bierne siedzenie. Wpływ na pamięć i funkcje poznawcze

Większość ludzi spędza wiele godzin dziennie w pozycji siedzącej, więc sposób, w jaki to robią, naprawdę ma znaczenie. Aby dbać o swój mózg podczas siedzenia, warto czytać, grać w gry i układać puzzle, korzystać z komputera i prowadzić samochód. Działania te przynoszą korzystne skutki dla funkcji poznawczych, zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie pamięci, elastyczności poznawczej oraz funkcji wykonawczych.

Wyniki te pokazują, że drobne codzienne wybory - takie jak czytanie, zamiast oglądania telewizji - mogą pomóc zachować zdrowszy mózg w miarę starzenia się.

Wyniki nie wskazują jednak na konieczność spędzania większej ilości czasu w pozycji siedzącej, jak mówi kierująca obserwacją badaczka Cynthia Chen.

- Wiemy, że utrzymywanie aktywności fizycznej jest nadal niezbędne dla zachowania ogólnego zdrowia - dodaje. - Jeśli jednak spędzamy czas siedząc, wybieranie aktywności stymulujących umysł może zapewnić dodatkową ochronę naszemu mózgowi.

