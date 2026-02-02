Nocny tryb życia powiązany z większym zagrożeniem dla serca

Nowe badanie wskazuje, że osoby aktywne wieczorami, tzw. nocne marki, mogą mieć gorsze zdrowie sercowo-naczyniowe niż ludzie, którzy kładą się spać wcześniej. Widoczne to jest szczególnie u kobiet. Dane pochodziły z analizy ponad 300 000 dorosłych uczestników badania UK Biobank.

Analiza objęła osoby w wieku średnim 57 lat. Sklasyfikowano je na trzy grupy chronotypów: poranne ptaszki, osoby pośrednie oraz nocne marki. Około 8 proc. uczestników zadeklarowało, że chodzą spać bardzo późno, 67 proc. należało do pośredniego chronotypu, a 24 proc. było rannymi ptaszkami.

Zdrowie układu sercowo-naczyniowego mierzono według wskaźników Life's Essential 8™ Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które uwzględniają zachowania i czynniki zdrowotne związane z optymalną pracą serca.

Okazało się, że osoby, które naturalnie są bardziej aktywne wieczorami i nocnymi godzinami, miały znacznie gorsze wyniki badań, aż o 79 proc. Ryzyko zawału serca lub udaru mózgu było o 16 proc. wyższe w porównaniu z innymi grupami w ciągu średnio 14-letniego okresu obserwacji. Chronotyp wieczorny był silniej powiązany z niskimi wynikami badań zdrowia układu sercowo-naczyniowego u kobiet niż u mężczyzn.

Co sprawia, że chodząc spać późno, jesteśmy w grupie ryzyka?

Większe ryzyko u nocnych marków może być częściowo wynikiem niezdrowych nawyków, które częściej towarzyszą wieczornemu stylowi życia, m.in. gorsza jakość diety, niewystarczająca ilość snu i używanie nikotyny. Dodatkowo osoby chodzące późno spać często doświadczają rozregulowania rytmu dobowego.

- Ich zegar biologiczny może nie być zgodny z naturalnym cyklem światła dziennego i nocnego lub ich typowym harmonogramem dnia - powiedziała główna autorka badania, dr Sina Kianersi.

Wystarczy zmienić styl życia, aby polepszyć wyniki badań

Autorzy podkreślają, że gorsze wyniki zdrowia serca u nocnych chronotypów nie są nieodwracalne - duża część wiązała się z modyfikowalnymi zachowaniami, m.in. zmianami w stylu życia. Lepsza dieta i unikanie używek mogą przyczynić się do poprawy zdrowia serca nawet u osób aktywnych w nocy.

Dodają, że uwzględnienie chronotypu pacjenta może być przydatne przy planowaniu profilaktyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ niektóre leki działają najskuteczniej, gdy są dopasowane do konkretnego czasu istotnych rytmów dobowych.

Badanie zostało opublikowane w Journal of the American Heart Association.

