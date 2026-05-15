Japonia po raz kolejny w ostatnich dniach została nawiedzona przez trzęsienie ziemi. Groźne zjawisko wystąpiło tym razem w regionie na północ od stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni, co spowodowało wydanie ostrzeżeń dla wybranych obszarów państwa.

Piątkowe trzęsienie ziemi w Japonii było silne i miało magnitudę 6,7. W tej skali zjawisko klasyfikuje się jako mające duże wstrząsy, które mogą doprowadzić do znacznych zniszczeń. Problem wystąpił w okolicy japońskiego regionu Miyagi (o godzinie 20:22 czasu lokalnego), na północ od Tokio.

Władze Japonii zdecydowały się na wydarzenie ostrzeżeń dla pięciu prefektur w okolicy epicentrum. Służby dokonały weryfikacji zjawiska i oceniły piątkowe trzęsienie ziemi w skali intensywności na pięć (w przedziale od 1 do 7).

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) ustaliła, że epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 50 km na wschód od miasta Ofunato. Zjawisko wystąpiło na stosunkowo dużej głębokości około 43 km, ale na szczęście nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony tsunami.

Japonia w Pacyficznym Pierścieniu Ognia

Ostatnie tygodnie dla Japonii nie są pomyślne pod tym względem. Nie dalej jak wczoraj wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5, które zarejestrowano w obszarze śródlądowym prefektury Iwate w północno-wschodniej części kraju na głębokości około 10 kilometrów.

To trzęsienie ziemi w skali intensywności stosowanej przez Japończyków oceniono na cztery. W tym przypadku również nie powstało ryzyko tsunami.

Dlaczego Japonia tak często boryka się z trzęsieniami ziemi? Kraj Kwitnącej Wiśni leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia i jest jednym z najbardziej narażonych państw na tego typu zjawiska oraz wybuchy wulkanów.

W Japonii wykrywa się rocznie około 1,5 tys. trzęsień ziemi, ale większość z nich o małej sile i są one nieodczuwalne dla ludzi. Najsilniejsze zjawisko odnotowano w 2011 r. (o magnitudzie 9), które doprowadziło do śmierci blisko 20 tys. osób. Głównie w wyniku utonięcia.

