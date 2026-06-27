Skaner przyszłości? Pełne badanie ciała w minutę bez promieniowania

Midjourney, firma najbardziej znana z generowania obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji, wchodzi teraz na rynek z czymś zupełnie nowym. Midjourney Medical to nowatorska usługa medyczna, która za pomocą ultrasonografu o nazwie "Ultrasonic CT" potrafi przeskanować całe ciało w zaledwie minutę. Wszystko odbywa się za pomocą fal dźwiękowych i wody, bez promieniowania i pól magnetycznych, jako alternatywa dla rezonansu magnetycznego.

Nowy oddział firmy ogłoszony został w połowie czerwca 2026 roku. Przedstawiono go jako długoterminową inwestycję w diagnostykę obrazową. David Holz, założyciel, określił skaner pierwszą nową metodą obrazowania całego ciała od dziesięcioleci. Firma uważa, że pod pewnymi względami jest lepsza od rezonansu magnetycznego.

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Jak ma działać nowy skaner?

Proponowane doświadczenie jest nietypowe. Pacjent ma wejść bowiem na platformę, która zanurzy go w płytkim basenie z prędkością około 5 cm na sekundę. W tym czasie podwodne czujniki ultradźwiękowe będą emitować fale dźwiękowe, które przejdą przez ciało pod wieloma kątami, a klaster obliczeniowy zrekonstruuje powracające wiązki, tworząc trójwymiarowy obraz przekrojów mięśni, tłuszczu, kości i narządów. Firma zapowiada, że przetworniki będą pracować z ogromną częstotliwością, wysyłając i odbierając sygnały nawet do 100 mln razy na sekundę. Całe badanie ma trwać około 60 sekund. Dla porównania rezonans magnetyczny trwa czasem ponad godzinę.

Badanie ma trwać zaledwie minutę. midjourney.com materiał zewnętrzny

Skaner nie znajdzie zastosowania w medycynie, ponieważ ma duże ograniczenia. Fale dźwiękowe nie są w stanie przejść przez kości, a zatem urządzenie nie nadaje się do badania mózgu. Może się jednak sprawdzić w branży fitness i do monitorowania organizmu. Jest w stanie kontrolować skład ciała i śledzić zmiany w narządach.

Wielkie plany Midjourney

Do roku 2031 Midjourney planuje rozmieścić 50 tysięcy sztuk swoich nowatorskich urządzeń na całym świecie i mieć możliwość wykonywania miliarda skanów miesięcznie. Pod koniec 2027 roku ma nastąpić otwarcie Midjourney Spa o powierzchni około 2300 m kw. w San Francisco. Mają się tam znaleźć jacuzzi, sauny oraz dziesięć skanerów, działających przez całą dobę.

Midjourney ma wielkie ambicje. Chce posiadać 50 tys. skanerów na całym świecie. midjourney.com materiał zewnętrzny

Obecny prototyp potrzebuje około 20 minut na skanowanie, a nie 60 sekund i dopiero trzecia generacja, która ma powstać około 2028 roku, spełni wymagania. Na razie produkt pierwszej generacji ograniczony jest szybkością przesyłu danych z przetworników do klastra obliczeniowego. System generuje około 17 gigabajtów surowych danych na sekundę. Nie ma wymaganych zezwoleń regulacyjnych, lecz Midjourney twierdzi, że wprowadzi na rynek mapy składu ciała, a nie diagnostykę.



