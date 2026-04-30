Zespół naukowców, w tym badacze z Smithsonian National Museum of Natural History, przeanalizował kilkanaście gatunków skorpionów, odkrywając, że obecność metali nie jest wyjątkiem, lecz niemal powszechną cechą tej grupy pajęczaków. Co więcej, wykorzystują je one w sposób precyzyjnie dopasowany do swojej strategii łowieckiej.

Metal dopasowany do stylu walki

Cynk koncentruje się przede wszystkim na końcówkach żądeł - tam, gdzie potrzebna jest maksymalna zdolność przebicia. Tuż pod nim występuje mangan, który wzmacnia strukturę tej części. Z kolei w szczypcach metale pojawiają się głównie na ostrych krawędziach, gdzie zwiększają ich trwałość podczas chwytania i rozrywania ofiary.

Jak podkreśla Sam Campbell, rozmieszczenie metali różni się między gatunkami i odzwierciedla sposób, w jaki wykorzystują one swoje "uzbrojenie". Badania ujawniły także interesującą zależność, tzn. skorpiony inwestują metal w tę część ciała, która odgrywa większą rolę w ich strategii przetrwania, np. gatunki polegające głównie na żądle mają mniej metalu w szczypcach.

Technologia natury sprzed milionów lat

Podobne wykorzystanie metali obserwuje się także u innych organizmów, jak pająki czy owady, jednak to właśnie skorpiony pokazują, jak precyzyjnie można dostosować skład "biologicznego stopu" do konkretnej funkcji.

I choć badania objęły 18 gatunków, naukowcy szacują, że na świecie istnieje blisko 3000 gatunków skorpionów i wiele wskazuje na to, że wszystkie mogą korzystać z podobnych mechanizmów. Zespół kierowany m.in. przez Hannah Wood podkreśla, że odkrycie to otwiera nowe kierunki badań nad rolą metali w biologii zwierząt, od wpływu diety po różnice między płciami.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of the Royal Society Interface, a naukowcy już zapowiadają dalsze analizy, które mogą jeszcze bardziej zmienić nasze rozumienie technologii rozwijanej przez naturę przez setki milionów lat.

