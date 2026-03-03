Odkrycie w dawnej stolicy Azteków. Skrzynie pełne skarbów

Archeolodzy z meksykańskiej agencji rządowej - Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) - od lat prowadzą badania w ruinach Templo Mayor (Huēy Teōcalli), najważniejszej budowli sakralnej Azteków. Piramida schodkowa ze świątyniami poświęconymi bogom wojny i słońca oraz deszczu i płodności za czasów świetności stanowiła centrum azteckiej stolicy Tenochtitlán.

Dziś pozostałości założenia znajdują się na terenie Meksyku. Teraz badacze z INAH poinformowali, że dokonali tam nowego odkrycia. Znaleziska na terenie Templo Mayor ujawniają ceremonialne skarby z czasów, gdy Aztekami rządził Montezuma I (Motēuczōma Ilhuicamīna).

Ceremonia z czasów Montezumy I. Tysiące darów w ofierze

Badacze już kilka lat temu odkryli na terenie Templo Mayor pierwsze skrzynie wypełnione darami. Były tam m.in. rzeźbione w zielonym kamieniu figurki w stylu kultury Mezcala. Dzięki postępowi badań doszło teraz do odkrycia kolejnych depozytów rytualnych o podobnych cechach. Znalezione skrzynie wypełnione skarbami uznano za prawdopodobnie największą ofiarę, jaka została złożona w świątyni podczas ceremonii za czasów Montezumy I, który był azteckim władcą w latach 1440-1469.

- Wyobraźcie sobie, jak spektakularna była ta ceremonia: dziesiątki kapłanów i tysiące wiernych otaczało Templo Mayor i jednocześnie składało wyrzeźbione relikwie, muszle, ślimaki, nasiona, kopal i inne dary - powiedział dyrektor PTM i badacz z INAH, Leonardo López Luján.

Rozwiń

Skarby z Templo Mayor. Badania i planowana wystawa

Po zlokalizowaniu sześciu skrzyń wokół świątyń przeprowadzono dogłębne analizy tysięcy znalezionych w nich artefaktów. Na podstawie różnego rodzaju badań naukowcy ustalili, że dary z całą pewnością złożono podczas jednej ceremonii. Tak obficie figurki Mezcala nie pojawiają się w Templo Mayor ani przed, ani po okresie panowania Montezumy I.

Ponadto, jak podkreślają badacze, ta "wielokrotna ofiara wymagała kolosalnego wysiłku logistycznego, aby przenieść za pomocą lin, dźwigni i drewnianych rolek rzeźby ważące od 600 do 1000 kilogramów oraz ustawić 83 antropomorficzne figurki wyrzeźbione w zielonym kamieniu".

Rzeźby zostały już dokładnie oczyszczone i zabezpieczone, po zakończeniu procesów konserwacji trafią do Muzeum Templo Mayor i będą dostępne do dalszych badań. Planowane jest też zorganizowanie wystawy, która po raz pierwszy zgromadzi wszystkie sześć skrzyń z ofiarami ceremonialnymi z Templo Mayor.

To nie jest kolejna rekonstrukcja. To dowód Artur Zaborski INTERIA.PL