Wyniki tych wieloletnich badań opublikowano w czasopiśmie "Science Advances". Zespół naukowców analizuje w nich stanowisko Shég' Xdaltth'í' w głębi Alaski, gdzie prace archeologiczne prowadzone są od 2016 roku. Znaleziska obejmują trzy odrębne warstwy osadnicze, datowane na około 13 800, 13 000 i 12 700 lat. Najstarsza z nich dostarczyła wyjątkowo bogatego zbioru pozostałości po działalności człowieka, niespotykanego dotąd na stanowiskach z tego okresu Beringii.

Tysiące znalezisk na niewielkim obszarze

Shég' Xdaltth'í' wyróżnia się nie tylko wiekiem, ale również różnorodnością odkrytych przedmiotów. Archeolodzy znaleźli tam liczne narzędzia kamienne i wykonane z kości, szczątki wielu gatunków zwierząt oraz dobrze zachowane ślady miejsc, w których wykonywano codzienne czynności.

Wśród zabytków znalazły się między innymi kamienne tłuki, narzędzia do obróbki surowców oraz przedmioty służące do polowania. Szczególnie istotne okazały się groty o charakterystycznym romboidalnym kształcie, osadzane na trzonkach. Ich forma różni się od podobnych przedmiotów znanych z innych stanowisk archeologicznych na Alasce.

Badacze natrafili również na przedmioty wykonane z kości, w tym fragmenty igieł, końcówki narzędzi przypominających szydła oraz zawieszkę z przewierconym otworem. Znaleziska te wskazują, że mieszkańcy obozowiska zajmowali się nie tylko zdobywaniem pożywienia, ale również wytwarzaniem przedmiotów i obróbką różnych materiałów.

Istotne są także ślady organizacji przestrzeni. W przeciwieństwie do stanowisk wykorzystywanych wyłącznie podczas krótkich wypraw łowieckich, Shég' Xdaltth'í' mogło pełnić funkcję obozowiska bazowego, w którym ludzie przebywali dłużej, wykonując różnorodne prace i korzystając z zasobów okolicy.

Podobne narzędzia po obu stronach Beringii

Najbardziej interesujące odkrycie dotyczy jednak pochodzenia i rozmieszczenia charakterystycznych kamiennych grotów. Przedmioty o podobnej formie znaleziono również na stanowiskach z tego samego okresu po drugiej stronie dawnego pomostu lądowego, na obszarze dzisiejszej Rosji.

To ważna wskazówka, ponieważ Shég' Xdaltth'í' jest najstarszym znanym stanowiskiem związanym z kompleksem kulturowym Nenana położonym na wschód od pomostu lądowego. Podobieństwo narzędzi sugeruje, że tradycje technologiczne nie ograniczały się do jednej strony tego obszaru.

Nie oznacza to jednak, że naukowcy udowodnili bezpośrednią migrację konkretnej grupy między tymi stanowiskami. Podobieństwa mogą świadczyć o kontaktach, przemieszczaniu się ludzi lub przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Dokładny charakter tych powiązań pozostaje przedmiotem badań.

Dodatkowych informacji dostarczyły fragmenty skał, w tym obsydianu i ryolitu, których źródła mogły znajdować się na zachód od obozowiska. Ich obecność sugeruje, że mieszkańcy Shég' Xdaltth'í' mieli dostęp do surowców pochodzących z odległych obszarów. Mogli sami przemierzać duże odległości albo pozyskiwać materiały za pośrednictwem innych społeczności.

Jak ludzie przystosowywali się do życia na dalekiej północy?

Beringia, czyli obszar obejmujący między innymi dzisiejszą Alaskę, Czukotkę i zatopiony obecnie pomost lądowy między Azją a Ameryką Północną, odegrała ważną rolę w historii zasiedlania obu kontynentów. Podczas ostatniej epoki lodowcowej poziom mórz był znacznie niższy niż obecnie, dzięki czemu rozległe tereny łączyły obszary dzisiejszej Rosji i Alaski.

Przemieszczanie się ludzi przez ten region było jednym z kluczowych etapów zasiedlania Ameryk. Mimo to zapis archeologiczny Beringii pozostaje niepełny, a badacze wciąż próbują ustalić, kiedy pojawiły się tam poszczególne społeczności i w jaki sposób przystosowały się do trudnych warunków środowiskowych.

Znaleziska z Shég' Xdaltth'í' pokazują, że ludzie żyjący tam pod koniec plejstocenu dysponowali zróżnicowanym zestawem narzędzi, wykorzystywali różne zasoby i prawdopodobnie dobrze znali lokalne środowisko. Analiza szczątków zwierząt może dodatkowo pomóc odtworzyć ich dietę oraz sposób zdobywania pożywienia.

Autorzy badania podkreślają jednocześnie, że Shég' Xdaltth'í' nie jest najstarszym znanym stanowiskiem archeologicznym w całej Beringii. Jego znaczenie polega na czymś innym, a mianowicie dostarcza wyjątkowo bogatego materiału pozwalającego zrekonstruować życie dawnych społeczności i ich związki kulturowe w okresie, gdy ludzie zasiedlali północne obszary Ameryki.