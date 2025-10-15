Sławosz rusza dziś w trasę po Polsce. 16 miast w dwa miesiące
Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski środowym wykładem na Politechnice Warszawskiej rozpoczyna spotkania ze studentami polskich uczelni. Do 19 grudnia odwiedzi uczelnie techniczne i medyczne w 16 miastach.
Ogólnopolska trasa odbywa się pod hasłem "IGNIS - Polska sięga gwiazd". Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z pierwszą polską misją technologiczno-naukową na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS.
Wcześniej, w ramach tygodnia kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (6-10 października), Uznański-Wiśniewski spotykał się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmicznej trasie po Polsce
Trasa potrwa od 15 października do 19 grudnia. W tym czasie Sławosz Uznański-Wiśniewski opowie studentom w 16 miastach m.in. o kulisach pracy w kosmosie, eksperymentach, które prowadził w warunkach mikrograwitacji, nowoczesnych technologiach, które powstają dzięki badaniom orbitalnym i potencjale polskiego sektora kosmicznego. Jako pierwsi, w środę, spotkają się z astronautą studenci Politechniki Warszawskiej.
Uznański-Wiśniewski poprowadzi wykłady, warsztaty i pokazy technologii. W trasie będą mu towarzyszyć naukowcy - autorzy eksperymentów, które astronauta prowadził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).
Astronauta podczas inauguracji jego trasy edukacyjnej powiedział, że trasa to okazja, żeby opowiedzieć słuchaczom o misji IGNIS, podzielić się z nimi doświadczeniami inżynierskimi i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości.
Gdzie będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski?
Szczegóły trasy można znaleźć na stronie misji IGNIS. Gdzie i kiedy pojawi się Sławosz Uznański-Wiśniewski?
- 15 października - Warszawa - Politechnika Warszawska
- 17 października - Łódź - Łódzki Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka
- 28 października - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska
- 30 października - Kielce - Politechnika Świętokrzyska
- 4 listopada - Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza
- 6 listopada - Gliwice - Politechnika Śląska
- 12 listopada - Wrocław - Wrocławski Uniwersytet Medyczny
- 14 listopada - Opole - Politechnika Opolska
- 18 listopada - Poznań - Politechnika Poznańska
- 20 listopada - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- 2 grudnia - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- 4 grudnia - Gdańsk - Związek Uczelni w Gdańsku
- 9 grudnia - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Pomorski Uniwersytet Medyczny
- 11 grudnia - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski
- 16 grudnia - Lublin - Związek Uczelni Lubelskich
- 18 grudnia - Białystok - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- 19 grudnia - Warszawa - Uniwersytet Warszawski
Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w kosmosie i pierwszym, który postawił stopę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.
Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca. Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla.
Załoga Ax-4 spędziła na ISS 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na i z ISS). Na Ziemię astronauci wrócili 15 lipca.