Ogólnopolska trasa odbywa się pod hasłem "IGNIS - Polska sięga gwiazd". Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z pierwszą polską misją technologiczno-naukową na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS.

Wcześniej, w ramach tygodnia kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (6-10 października), Uznański-Wiśniewski spotykał się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmicznej trasie po Polsce

Trasa potrwa od 15 października do 19 grudnia. W tym czasie Sławosz Uznański-Wiśniewski opowie studentom w 16 miastach m.in. o kulisach pracy w kosmosie, eksperymentach, które prowadził w warunkach mikrograwitacji, nowoczesnych technologiach, które powstają dzięki badaniom orbitalnym i potencjale polskiego sektora kosmicznego. Jako pierwsi, w środę, spotkają się z astronautą studenci Politechniki Warszawskiej.

Uznański-Wiśniewski poprowadzi wykłady, warsztaty i pokazy technologii. W trasie będą mu towarzyszyć naukowcy - autorzy eksperymentów, które astronauta prowadził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Astronauta podczas inauguracji jego trasy edukacyjnej powiedział, że trasa to okazja, żeby opowiedzieć słuchaczom o misji IGNIS, podzielić się z nimi doświadczeniami inżynierskimi i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości.

Gdzie będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Szczegóły trasy można znaleźć na stronie misji IGNIS. Gdzie i kiedy pojawi się Sławosz Uznański-Wiśniewski?

15 października - Warszawa - Politechnika Warszawska

17 października - Łódź - Łódzki Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka

28 października - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska

30 października - Kielce - Politechnika Świętokrzyska

4 listopada - Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza

6 listopada - Gliwice - Politechnika Śląska

12 listopada - Wrocław - Wrocławski Uniwersytet Medyczny

14 listopada - Opole - Politechnika Opolska

18 listopada - Poznań - Politechnika Poznańska

20 listopada - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2 grudnia - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

4 grudnia - Gdańsk - Związek Uczelni w Gdańsku

9 grudnia - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Pomorski Uniwersytet Medyczny

11 grudnia - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski

16 grudnia - Lublin - Związek Uczelni Lubelskich

18 grudnia - Białystok - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

19 grudnia - Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w kosmosie i pierwszym, który postawił stopę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca. Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla.

Załoga Ax-4 spędziła na ISS 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na i z ISS). Na Ziemię astronauci wrócili 15 lipca.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie Polsat News