Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który odbył misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rodak zakończył ją w połowie lipca i obecnie szykuje się na pierwsze spotkanie w ramach jesiennej trasy "IGNIS - Polska sięga gwiazd". Tymczasem dowiadujemy się, co czeka polską branżę kosmiczną w najbliższym czasie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski o udziale Polski w projektach kosmicznych ESA

Sławosz Uznański-Wiśniewski, który jest ambasadorem Pawilonu Polski na Expo 2025, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej ujawnił pewne informacje związane z przyszłością rodzimego sektora kosmicznego. Wiele decyzji w tym zakresie ma zapaść w przyszłym miesiącu.

Z informacji przekazanych przez astronautę wynika, że Polska nakreśli swój udział w nadchodzących projektach ESA już za kilka tygodni. W listopadzie odbędzie się spotkanie państw członkowskich w ramach Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Bremie. Tutaj poszczególne kraje zadeklarują udział w programach naukowych i technologicznych. Związane to będzie także z określeniem finansowania projektów.

Polska musi podjąć strategiczną decyzję, od której zależy kształt strategii rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego na najbliższe trzy lata, w obszarze eksploracji, obserwacji Ziemi czy nawigacji, ale także obronności, w którą ESA zaangażuje się pierwszy raz w swojej historii

"Od tego zależy m.in. w jakim stopniu będziemy uczestniczyć w realizacji programu ERS - European Resilience from Space, który będzie stanowił jeden z kluczowych elementów europejskiego systemu bezpieczeństwa" - dodał polski astronauta.

Polska z niewielkim wkładem w budżet ESA

Budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej na 2025 r. to 7,68 mld euro. Polska nie ma tu jednak zbyt dużego wkładu, bo przeznaczyła 193,4 mln euro, czyli mniej niż 4 proc. całości. Dla porównania wkład Francji to 1,074 mld euro, a Niemiec około 951 mln euro.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wierzy, że wkład finansowy Polski w najbliższym czasie powinien zostać zwiększony, bo to oznacza inwestycje dla całej gospodarki. Ponadto polski astronauta przypomina, że w kraju mamy wielu dobrych specjalistów.

