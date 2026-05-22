W skrócie Sławosz Uznański-Wiśniewski, jedyny polski astronauta po misji na ISS, jest w konflikcie z Polską Agencją Kosmiczną.

Prezeska POLSA, Marta Wachowicz, zaapelowała do Rady Agencji i rządu o ograniczenie aktywności medialnej astronauty.

Uznański-Wiśniewski wskazał, że jego wypowiedź na temat programu IRIS2 została wyrwana z kontekstu i dotyczyła udziału polskich firm w tym projekcie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski odbył misję Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w zeszłym roku. Po powrocie i odpoczynku ruszył w tournée naukowe po Polsce. Nasz astronauta odbył niedawno spotkanie z członkami agencji POLSA. Teraz dowiadujemy się, że prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej chce go "uciszyć".

Prezeska POLSA chce uciszyć polskiego astronautę i wysyła listy do rządu

Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej dr Marta Wachowicz wystosowała specjalny list do członków Rady Agencji oraz rządu, do którego dotarł TVN24+. Z treści wynika, że przedstawicielka POLSA chce uciszyć Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w mediach.

Domaga się "niezwłocznego podjęcia stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością Agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową" - czytamy w treści pisma, do którego dostęp uzyskał TVN24+.

Dr Marta Wachowicz nie życzy sobie również, aby wystąpienia publiczne Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego były kojarzone z działalnością agencji. Głos w tej sprawie zabrało m.in. Ministerstwo Finansów, które w czwartek 21 maja potwierdziło wpłynięcie takiego pisma.

Sławosz Uznański-Wiśniewski kwestionował działania agencji POLSA

Cała sytuacja jest efektem wydarzeń, które miały miejsce 11 maja. Tego dnia odbyło się zamknięte spotkanie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. Gościnny udział w nim wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski. Astronauta miał wtedy rzekomo zakwestionować sens zaangażowania Polski w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2 i stwierdzić, że posłuży on głównie "rządom Niemiec i Francji".

W piątek 22 maja do sprawy odniósł się Sławosz Uznański-Wiśniewski, który w platformie X umieścił długi wpis.

Nie mogę odnieść się do treści listu napisanego przez Panią Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Martę Wachowicz, ponieważ go nie otrzymałem. Na podstawie doniesień prasowych, odbieram jednak żądanie dla mnie zakazu wypowiedzi przez Prezes POLSA jako próbę cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych wobec braku strategicznych kompetencji i zaniechań Prezes POLSA, które mogą osłabiać pozycję Polski w sektorze kosmicznym

Polski astronauta w dalszej części wyjaśnia, że jego komentarz o IRIS2 został wyrwany z kontekstu i źle odebrany. Miał dotyczyć przede wszystkim tego, że "większość środków przeznaczonych na program trafi do firm spoza Polski, gdzie głównymi beneficjentami będą firmy z Niemiec i Francji".





