Słońce na pierwszy rzut oka może wyglądać ciągle tam samo, ale w rzeczywistości na jego powierzchni zachodzą duże zmiany i czasem przybierają tak wielkie rozmiary, że można je dostrzec gołym okiem. Tymczasem ostatnio zaobserwowano coś, czego nie widziano na gwieździe Układu Słonecznego od kilku lat.

Słońce bez widocznych plam słonecznych po raz pierwszy od 2022 roku

Astronomowie dostrzegli na powierzchni Słońca zjawisko, które ostatni raz zaobserwowano 8 czerwca 2022 r., czyli ponad 1350 dni temu. To nieskazitelna jasna kula na ciemnym tle, którą uchwycono 22 lutego z użyciem Solar Dynamics Observatory (SDO) agencji NASA. Tak, nie zauważono żadnych dostrzegalnych plam słonecznych. Co to oznacza?

Słońce bez widocznych plam słonecznych na zdjęciu z Solar Dynamics Observatory (SDO) agencji NASA. Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams NASA

W drugiej połowie 2024 r. Słońce weszło w maksimum 11-letniego cyklu, któremu towarzyszyły liczne plamy słoneczne. Mają one postać ciemniejszych miejsc na powierzchni i są to chłodniejsze obszary gwiazdy. Niektóre z nich były naprawdę ogromne. Nie tylko można je było dostrzec gołym okiem, ale przybierały rozmiary wielokrotnie większe od całej Ziemi.

Taki stan nie potrwał jednak długo. 24 lutego zaczęto ponownie dostrzegać plamy słoneczne, a więc zjawisko utrzymało się w zasadzie tylko dwa dni. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo ważny znak.

Słońce przechodzi w spokojniejszą fazę 11-letniego cyklu

Coraz mniejsze plamy słoneczne oraz ich mniejsza liczba oznacza, że nasze Słońce pomału przechodzi w spokojniejszą fazę 11-letniego cyklu. Wbrew pozorom ma to bardzo duże znaczenie dla Ziemi, która wystawiona jest na pogodę kosmiczną.

Przez ostatnie dwa lata gwiazda wyrzucała z siebie liczne rozbłyski. Nierzadko rozpędzone cząstki leciały w kierunku naszej planety i dochodziło do burz geomagnetycznych. W konsekwencji mogliśmy oglądać zjawiskowe zorze polarne. Również w Polsce, kiedy to ostatni raz rozjaśniły niebo nad naszym krajem kilka tygodni temu.

Spokojniejsza faza Słońca sprawi, że takich zjawisk przez najbliższe lata powinno być znacznie mniej. Ich nasilenie zaczniemy obserwować ponownie pewnie dopiero za kilka lat.

