W skrócie Najnowsze badanie PISA z 2025 roku wskazuje na najgorsze wyniki 15-latków w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych od początku tego stulecia.

Nadmierne korzystanie ze smartfonów oraz sztucznej inteligencji negatywnie wpływa na wyniki uczniów, przy czym ponad pięć godzin przed ekranem drastycznie obniża osiągnięcia.

Eksperci OECD nie popierają całkowitego zakazu technologii, podkreślając wagę solidnych podstaw wiedzy, które są niezbędne do skutecznego i odpowiedzialnego korzystania z AI.

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Nastolatki osiągają najniższe wyniki edukacyjne w tym stuleciu

Młodzież przyzwyczajona do smartfonów spędza coraz mniej czasu z książkami, co przekłada się na najgorsze wyniki czytelnictwa w tym stuleciu. Spadek tych umiejętności ciągnie za sobą ogólne obniżenie poziomu edukacji, co wykazuje najnowsze globalne badanie uczniów.

Badanie przeprowadzone w 2025 r. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) objęło 760 tys. 15-latków w 91 krajach. Wnioski są druzgocące. Analiza danych wykazała, że wyniki nastolatków z czytania, matematyki i nauk przyrodniczych spadły do najniższych poziomów od momentu rozpoczęcia zbierania danych w 2000 r.

Średnio nastolatki czytają obecnie na poziomie, którego w przeszłości oczekiwano od uczniów o rok młodszych. Zgodnie z najnowszymi wynikami badania Programme for International Student Assessment opublikowanymi we wtorek (8 września 2026), szczytowy wynik czytelnictwa wynoszący 501 punktów w 2012 r. spadł w zeszłym roku do 466 punktów na indeksie PISA. Test ten jest powszechnie uważany za najważniejszy globalny miernik osiągnięć edukacyjnych.

"W przypadku czytania większa ilość czasu przed ekranem i mniej czytania dla przyjemności szły w parze ze słabszymi wynikami" - wyjaśnił podczas konferencji prasowej szef OECD Mathias Cormann. Dodatkowo spadek ocen w obszarze czytelnictwa był bardziej zauważalny wśród uczniów pochodzących z zamożniejszych środowisk.

Nie tylko czytelnictwo. Słabną też wyniki z przedmiotów ścisłych

Gorsze umiejętności czytania u młodzieży idą w parze ze spadkiem średnich wyników z przedmiotów ścisłych. Umiejętności z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych osiągnęły najniższe wartości w XXI w. Wynik z nauk przyrodniczych spadł z poziomu 506 punktów w 2009 r. do 486 punktów, natomiast matematyka zanotowała spadek z 502 do 469 punktów w tym samym okresie.

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"Widzimy również bardziej pospieszne czytanie, uczniowie pędzą przez tekst i szybko dają błędną odpowiedź" - zauważa Cormann. Ta niecierpliwość wynikające z deficytu uwagi bezpośrednio wpływa na umiejętność rozwiązywania zadań problemowych.

W zestawieniu globalnym najlepiej poradziła sobie Azja Wschodnia. Biorące udział w teście chińskie miasta oraz Japonia, Korea, Singapur i Tajwan dysponowały najlepszymi systemami edukacyjnymi. Wielka Brytania i Estonia okazały się jedynymi krajami spoza tego regionu, które zdołały wejść do pierwszej dziesiątki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych.

Smartfony kradną uwagę uczniów w klasach

Raport OECD nie posunął się do oficjalnego poparcia zakazu używania smartfonów w szkołach. Jego autorzy zauważają jednak, że rozproszenie wywołane technologią cyfrową wiąże się z niższymi wynikami z nauk przyrodniczych w 59 z 82 badanych systemów edukacyjnych. Więcej niż jeden na czterech uczniów zadeklarował, że urządzenia elektroniczne przeszkadzają im i ich rówieśnikom podczas lekcji.

Według zgromadzonych danych uczniowie w krajach członkowskich OECD spędzają średnio 3,4 godziny dziennie w dni powszednie na cyfrowej rozrywce. Kolejne 3 godziny każdego dnia powszedniego przeznaczają na korzystanie z urządzeń w celach naukowych w klasie i w domu.

Mathias Cormann zaznaczył, że narzędzia cyfrowe mogą służyć poprawie edukacji, ale tylko do pewnego momentu. W przypadku używania sprzętu przez czas przekraczający pięć godzin dziennie, osiągane rezultaty zaczynają gwałtownie spadać. I właśnie jesteśmy tego naocznymi świadkami.

Jak korzystanie z czatbotów AI wpływa na wyniki w szkole?

Ponadto niemal połowa uczniów deklaruje regularne używanie czatbotów AI do nauki. Badanie wykazało tymczasem, iż osoby wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligencji do pisania tekstów, streszczania materiałów i wyszukiwania informacji uzyskują średnio o 20 punktów niższe wyniki z nauk przyrodniczych, co odpowiada ubytkowi całego roku nauki.

Zdaniem eksperta sztuczna inteligencja nie musi być całkowicie wykluczana. Jej zakazanie mogłoby przypominać zabranie dzieciom komputerów w latach 90. lub 2000. Zamiast tego szef OECD postuluje jej odpowiedzialne wykorzystanie. "Technologia i AI mogą wzmacniać naukę i pomagać przygotowywać młodych ludzi na przyszłość, ale tylko wtedy, gdy są używane rozsądnie i nie stanowią substytutu uwagi, wysiłku i zrozumienia" - ocenia Mathias Cormann.

"Wyniki te podkreślają, jak ważne jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności, których uczniowie potrzebują w przyszłości. Solidne podstawy w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych pozwalają uczniom skutecznie myśleć, uczyć się i korzystać z AI" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Niewykluczone, że zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych, który wszedł w życie 1 września 2026 r. w Polsce, podobnie jak planowany zakaz korzystania z social mediów do 16 roku życia, mogą poprawić te wyniki. Czy faktycznie młodzież podniesie swoje zdolności poznawcze - tego dowiemy się najpewniej w raportach w kolejnych latach.



